Espetáculo Encantado abre a Bienal Sesc de Dança nesta quinta, 14 de setembro

Crédito Foto: Sammi Landweer/Divulgação

Apresentação será no palco do Sesc Campinas e os ingressos já estão à venda

Espetáculo foi vencedor do prêmio APCA de Dança: programação completa está no site sescsp.org.br/bienaldedanca

A abertura da Bienal Sesc de Dança com o espetáculo Encantado, vencedor do prêmio APCA de Dança na categoria coreografia/criação, de Lia Rodrigues (em) Companhia de Danças, do Rio de Janeiro, será nesta quinta-feira, 14 de setembro, às 20h. A apresentação será no palco do Sesc Campinas e os ingressos já estão à venda (sescsp.org.br/bienaldedanca).

A Bienal será realizada em Campinas de 14 a 24 de setembro pelo Sesc São Paulo e apoio da Prefeitura Municipal de Campinas por meio da Secretaria de Cultura e Turismo e Universidade Estadual de Campinas (Unicamp). A 13ª edição do evento contempla mais de 60 atividades entre espetáculos, instalações, performances e ações formativas, distribuídas entre espaços do Sesc Campinas e da Unicamp, aparelhos culturais como Teatro Castro Mendes, Estação Cultura, Casa de Cultura Fazenda Roseira, Armazém CIS Guanabara, além de áreas públicas como ruas, praças e até mesmo o terminal rodoviário municipal.

É a primeira vez, desde que a Bienal Sesc de Dança passou a ser realizada em Campinas, que um espetáculo brasileiro faz a abertura do festival. O festival acontece em Campinas desde 2015, após oito edições em Santos (de 1998 a 2013).

Em cena, a diretora Lia Rodrigues orquestra corpos que se acoplam em arranjos variados na busca pelo coletivo. Embolando-se entre si e em tecidos estampados, os bailarinos revelam universos de formas múltiplas, que ora assumem contornos identificáveis de animais e figuras humanas, ora revelam formas abstratas, relacionando-se com universos oníricos e extraordinários.

Mais informações e programação completa estão no site sescsp.org.br/bienaldedanca

Serviço:

BIENAL SESC DE DANÇA

Data: de 14 a 24 de setembro – Campinas

Abertura da Bienal com o Espetáculo Encantado

Dia: 14/9 (quinta-feira)

Hora: 20h

Local: Sesc Campinas – Rua Dom José I, 270/333 – Bonfim. Telefone (19) 3737-1500.

Ingressos à venda no sescsp.org.br/bienaldedanca