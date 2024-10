Espetáculo gratuito Maria Celeste, da Confraria da Dança, traz os encantos da cultura popular para Jaguariúna

Foto – Lucas Ichimaru

Livre para todas as idades, montagem tem o boi como protagonista. As cenas celebram sua força e energia por meio de histórias e danças que se desdobram em palavras, sonoridades, manipulação de bonecos e máscaras

A Confraria da Dança, premiada companhia de Campinas (SP), traz a Jaguariúna seu espetáculo Maria Celeste, livre para todas as idades. Vagueando com seu boizinho pelos terreiros do Brasil, pela mitologia e pelas estrelas do firmamento, a personagem Maria Celeste dança e conta histórias, celebrando a força e a energia do bicho boi. O espetáculo promete encantar o público com duas apresentações gratuitas no Teatro Municipal Dona Zenaide, marcadas para os dias 6 de novembro, quarta-feira, às 14h30, e 7 de novembro, quinta-feira, às 9h30. As apresentações contam com recursos de acessibilidade para os públicos surdo e com deficiência auditiva.

Maria Celeste tem dramaturgia e direção da bailarina, coreógrafa e artista plástica Diane Ichimaru, que também assina figurinos e criação das máscaras e bonecos. Diane divide a cena com o bailarino, iluminador e produtor artístico Marcelo Rodrigues nesta nova criação direcionada às crianças, dando continuidade a uma parceria de 28 anos. “Trata-se de uma obra autoral, que reforça as características do repertório da Confraria da Dança, trazendo elementos autobiográficos dos artistas, sobretudo suas lembranças da infância, permitindo a expansão da força dramatúrgica da dança que se desdobra em palavras, sonoridades e manipulação de bonecos e máscaras”, comenta Diane.

A concepção de todos os elementos de Maria Celeste é pautada pela simplicidade e o fazer artesanal. Figurinos e cenografia foram desenvolvidos integrando o processo de criação, entrelaçando estes fazeres à direção e criação coreográfica, opção que proporciona extrema independência dentro do desenvolvimento do processo, reforçando o caráter autoral da obra.

A trilha musical original é composta pelo violeiro e multi-instrumentista João Arruda, recriando várias vertentes de manifestações populares, utilizando instrumentos da família das cordas, e claro que não podiam faltar as rabecas e suas violas caipiras. Na percussão, uma mistura de caixas, tambores, pandeiros e pandeirões animam as cenas com seu colorido rítmico.

A apresentação integra o projeto “Confraria da Dança, Repertório em Circulação”, viabilizado pelo EDITAL LPG SP Nº 20/2023 – DIFUSÃO CULTURAL da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Governo do Estado de São Paulo. Em Jaguariúna, também tem o apoio da Secretaria de Cultura da cidade. O projeto dinamiza as ações artísticas que a Confraria da Dança desenvolve desde 1996, possibilitando a circulação de três espetáculos de seu repertório em 18 apresentações por 12 cidades do interior e litoral paulista, contemplando uma diversidade de público, do infantojuvenil ao adulto; além disso, 100% das ações do projeto são gratuitas e contam com recursos de acessibilidade para os públicos surdo e com deficiência auditiva.

Sobre a Confraria da Dança

A Confraria da Dança está sediada na cidade de Campinas/SP desde 1996 e acumula 28 anos de atividades relacionadas à pesquisa, criação e produção artística. Honrando o termo “confraria” – conjunto de pessoas que se associam tendo em vista interesses e objetivos comuns, realiza parcerias com artistas das áreas da dança, teatro, música e artes plásticas. Sua atuação artística ocorre, prioritariamente, fora da capital, seus projetos contemplam ações na própria cidade/sede e em outras cidades de pequeno e médio porte do interior do Estado de São Paulo, difundindo a dança através de atividades de formação e fruição artística, traçando um crescimento radial em seu campo de ação junto à comunidade, promovendo acessibilidade comunicacional e atingindo público leigo de todas as idades, estudantes de arte em processo de formação e artistas profissionais. A Confraria da Dança conquistou em seu percurso premiações da APCA, da FUNARTE/ MINC, Secretaria da Cultura do Governo do Estado de São Paulo, Cultura Inglesa, SESI SP, Itaú Cultural/Rumos Dança, entre outros.

Diane Ichimaru

Bailarina, coreógrafa, dramaturga, diretora de cena e artista plástica. Prêmio APCA 2009 na categoria criadora-intérprete em dança. Iniciou carreira profissional em 1983. Graduada em dança pelo Instituto de Artes/UNICAMP. Fundadora e integrante da Confraria da Dança, onde desenvolve espetáculos autorais, projetos de cenografia e figurino, ilustração e criação gráfica desde 1996.

Marcelo Rodrigues

Bailarino, iluminador e produtor artístico. Fundador e integrante da Confraria da Dança, onde produz espetáculos e desenvolve as próprias pesquisas e criações em dança. Desenvolve desde 1996 estudos e prática em iluminação teatral, assinando os desenhos de luz dos espetáculos produzidos e criados pelo grupo.

João Arruda

Cantador, tocador de violas e percussões, João é um trovador apaixonado pela cultura musical dos povos. Artista comprometido com a valorização e recriação de temas e canções da cultura popular brasileira e da América Latina. Tem CDs/solo gravados e atua como arranjador e produtor musical, além de compor trilhas sonoras para diversos espetáculos, filmes e documentários.

Espetáculo Maria Celeste – Confraria da Dança

Quando: 6 de novembro, quarta-feira, 14h30, e 7 de novembro, quinta-feira, 9h30

Onde: Teatro Municipal Dona Zenaide

R. Alfredo Bueno, 1151 – Centro – Jaguariúna-SP

Entrada Gratuita – liberada meia hora antes, respeitando o limite da capacidade da plateia.

Para agendamento de grupos de alunos da Rede Pública de Ensino (Ensino Fundamental Ciclo I), entrar em contato pelo direct do Instagram @confraria.da.danca

Capacidade do teatro: 375 lugares/ Duração: 50 min/ Classificação: Livre

Ficha técnica

Criadores-intérpretes | Diane Ichimaru e Marcelo Rodrigues

Dramaturgia, direção artística figurinos, bordados, máscaras | Diane Ichimaru

Trilha musical original | João Arruda

Desenho de luz e coordenação de produção | Marcelo Rodrigues

Operação técnica de luz e som | Camilla Puertas e Presto Kowask

Fotografia | Lucas Ichimaru e João Maria

Consultoria em acessibilidade | João Pedro Acciari

Interpretação em LIBRAS | Verena Teixeira

Comunicação | Leila Lemes Branco

Assistência de produção local | Bruna Motta e Renato Junior

Assistência de montagem e produção | Camilla Puertas

Produção | Confraria da Dança

