Espetáculo infantil ensina sobre segurança no trânsito

Crédito: Divulgação

“Ir e Vir: Cidadão Vigilante” foi encenado no Teatro Bento Quirino, nesta sexta, 17

Um grupo de amigos parte em uma divertida aventura em busca de respostas sobre como as crianças podem colaborar com a segurança no trânsito. A partir desta jornada, a peça teatral “Ir e Vir: Cidadão Consciente” ensina sobre mobilidade urbana, sustentabilidade e cidadania a cerca de 450 alunos do primeiro ciclo do Ensino Fundamental de sete escolas municipais.

O espetáculo está sendo encenado em duas sessões nesta sexta-feira, dia 17 de maio, no Teatro Bento Quirino, por meio de uma parceria entre a Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas (Emdec), o Instituto CCR e a Secretaria Municipal de Educação, como parte da programação do Maio Amarelo, movimento intersetorial em defesa da vida no trânsito.

A primeira sessão, realizada pela manhã, contou com a participação de cerca de 250 estudantes. A previsão é que mais 200 alunos participem no período da tarde. A ação é direcionada a estudantes das escolas municipais “Orlando Carpino”, “Dr. Edson Luis Chaves”, “Dr. João Alves dos Santos”, “Maria Pavanatti Fávaro”, “Carmelina de Castro Rinco”, “Prof. Ednei Gori” e “Oziel Alves Pereira”.

As crianças foram envolvidas pela história de Gael (Ed Duran), Valentina (Sandra Régis) e Lucas (Gleyre Zanini), que contaram com a ajuda de Irevinda (Dani Loreto), Senhor Semáforo e Coninho numa aventura em busca do prêmio de “Cidadão Vigilante”.

Encenado pela Companhia de Teatro Parafernália de forma lúdica, interativa e musical, o espetáculo aborda conceitos de mobilidade urbana, segurança viária e cidadania, ensinando sobre os diferentes modos de deslocamento e uso adequado da infraestrutura (ciclovias, passarelas, semáforos, etc). A importância da mobilidade acessível e o papel de dispositivos como rampas e piso tátil para garantir deslocamentos seguros para todos também foram abordados.

Ao final do espetáculo, as crianças interagem com os atores em um divertido quiz, que testa a absorção dos temas trabalhados pelos personagens. Também foram distribuídas cartilhas do projeto “Ir e Vir – Cidadão Vigilante” contendo jogos, brincadeiras e informações sobre educação para mobilidade.

Professor do ensino fundamental na EMEF “Ednei Gori”, Cristiano Faria, destacou o caráter pedagógico da iniciativa. “Os temas abordados na peça são essenciais para reforçar os conceitos de mobilidade urbana e segurança viária que tratamos em sala de aula”, disse.

Em seus espetáculos, a Companhia de Teatro Parafernália mescla entretenimento e reflexão sobre questões sociais e ambientais. A peça “Ir e Vir: Cidadão Vigilante” é promovida por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura do Ministério da Cultura e tem o patrocínio do Instituto CCR, instituição privada sem fins lucrativos, criada em 2014, para gerenciar o investimento social do Grupo CCR.

Maio Amarelo 2024

O Maio Amarelo foi criado em 2014 pelo Observatório Nacional de Segurança Viária, em apoio à Década de Ação pela Segurança no Trânsito 2011-2020 da Organização das Nações Unidas (ONU). Neste ano, com o tema “Paz no trânsito começa por você”, o movimento propõe uma reflexão sobre o significado da paz e como ela pode guiar comportamentos mais seguros na circulação. A programação completa pode ser consultada no endereço http://www.emdec.com.br/maioamarelo.