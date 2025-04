Senac Campinas celebra a Páscoa com experiências gastronômicas e culturais abertas ao público

A programação inclui workshops, oficinas e eventos culturais

De 11 a 16 de abril, o Senac Campinas realizará uma programação especial na Sala Senac de Degustação, em virtude da Páscoa. Os participantes poderão vivenciar experiências sensoriais e educativas no universo da gastronomia, por meio da combinação entre aprendizado, tradição e inovação.

A iniciativa busca enriquecer o conhecimento sobre alimentos e bebidas, explorando sabores, técnicas de harmonização e tendências do setor. Segundo Heloisa Vendramini, gerente do Senac Campinas, a cada edição, o evento se renova para trazer conteúdos inovadores e alinhados às tendências do setor. “Estamos muito entusiasmados em anunciar mais uma edição da Sala Senac de Degustação. Nesta programação especial de Páscoa, unimos tradição e criatividade para oferecer momentos enriquecedores e saborosos para todos os participantes”, conclui Heloisa.

A programação contará com workshops, oficinas e eventos temáticos, abordando desde combinações gastronômicas até a história e os costumes da Páscoa. Confira a agenda completa:

11/4/ 14h30 às 16h00 – Workshop: Doce Mesa Brasileira na Páscoa – Os participantes explorarão os sabores autênticos das delícias regionais brasileiras, aprendendo a criar adequações inusitadas que valorizam os clássicos de cada região.

12/04/| 09h00 às 12h00 – Caminhada Cultural: Desvendando a Celebração da Páscoa pela cidade de Campinas – Com a orientação de um guia especializado, essa caminhada levará os participantes a uma jornada pelos principais símbolos, locais e manifestações da Páscoa no município.

14/04/| 14h30 às 16h00 – Workshop: Hospitalidade à Mesa – Montagem de Mesas para a Páscoa – O público presente aprenderá técnicas para criar um ambiente interativo e encantador para seus convidados.

14/04/ | 19h30 às 21h00 – Masterclass: Páscoa Maltada – Cervejas e Pães Artesanais – Será explorado a conexão natural entre esses dois elementos que compartilham processos de fermentação e ingredientes em comum.

15/04/ | 14h30 às 16h00 – Oficina: Crie Roteiros Temáticos Inesquecíveis de Páscoa – A oficina oferecerá dicas para a criação de roteiros exclusivos para o feriado da Páscoa, abordando aspectos culturais, religiosos e gastronômicos.

16/04/ | 14h30 às 16h00 – Workshop de Harmonização: Cafés – Bebida Perfeita para Todas as Ocasiões – A atividade mostrará como essa bebida pode ser apreciada do café da manhã à sobremesa.

16/04/ | 19h30 às 21h00 – Workshop de Harmonização: Cervejas e Sobremesas Pascoalinas – Os participantes aprenderão a inovar algumas sobremesas natalinas com cervejas especiais.

Para mais informações, inscrições e as taxas para cada atividade, acesse o site do Senac Campinas https://eventos.sp.senac.br/evento/sala-senac-de-degustacao-pascoa/.

Serviço:

Sala Senac de Degustação

Senac Campinas

Endereço: Rua Sacramento, 490 – Centro – Campinas/SP

Site: https://www.sp.senac.br/senac-campinas