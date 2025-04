Alunos da rede municipal de Amparo celebram 196 anos da Estância com atividades lúdicas

Em comemoração ao aniversário da Estância de Amparo, as equipes pedagógicas das escolas municipais promoveram diversas atividades lúdicas com as crianças. Na EMEI Sossego da Mamãe, as crianças, acompanhadas da equipe pedagógica, visitaram o Jardim Público para apreciar o coreto e os arredores do parque.

Segundo a Secretaria de Educação, cada escolas definiu as atividades de acordo com a idade dos alunos. No CIME (Centro Integrado Municipal de Educação) Polichinelo as crianças elaboraram fizeram trabalhos manuais como pinturas, desenhos e colagens, que foram expostos no mural da escola.

No CIME Pinóquio, os alunos vivenciaram um ato cívico com a execução do hino nacional. Do berçário, os bebês conheceram a bandeira da cidade para aprender suas cores. No maternal, as crianças aprenderam a escrever o nome da cidade, e, a partir da observação dos pontos turísticos, elaboraram quebra-cabeça. As crianças do Pré fizeram desenhos dos pontos turísticos e históricos da cidade.

A Estância de Amparo completou 196 anos em 8 de abril com uma ampla programação elaborada pela Prefeitura.