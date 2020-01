Espetáculo teatral “CRÁSSICOS” em Cosmópolis.

Dia 05/02/2020 (Quarta-feira)

Horário: 19h30

Local: Auditório da Escola Paulo Freire (Esquina da Rua Monte Castelo com Rua Sete de Abril), Bairro Damiano, Cosmópolis-SP

Sinopse: O universo dos grandes clássicos, desde o Bolero de Ravel até os musicais dançantes da Broadway estão presentes neste espetáculo através da lente inventiva do riso. Em cenas curtas, a Família Burg imprime um ritmo alegre e espírito cômico autêntico aos conhecidos clássicos do cinema e do circo. Somam-se à cinco movimentos ou “entradas” alguns pequenos quadros cômicos que recheados de habilidades desastrosas, paródias esportivas e dança excêntrica compõe uma coletânea de esquetes ligeiras para todas as idades.

Retirada de ingressos 1 horas de começar a apresentação. Classificação Livre. ENTRADA GRATUITA!

Realização: Secretaria de Cultura da Prefeitura Municipal de Cosmópolis.