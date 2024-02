Espetáculo Teatral Gratuito “Era uma vez a criação de vocês” no Teatro Municipal de Holambra

Da Redação

Este fim de semana, os amantes do teatro têm um motivo para comemorar! O Teatro Municipal de Holambra estará oferecendo uma oportunidade imperdível para desfrutar de uma comédia hilariante, “Era uma vez a criação de vocês”, apresentada pela renomada Companhia Galhofeiros.

Com duas sessões marcadas, no sábado, dia 24, e no domingo, dia 25, ambas às 20h, o espetáculo promete proporcionar momentos de riso e entretenimento para toda a família. Com diálogos inteligentes, personagens cativantes e situações inusitadas, a peça promete conquistar o público desde o primeiro minuto.

O melhor de tudo é que a entrada é gratuita! Para garantir seu lugar, basta comparecer à portaria do Teatro Municipal com uma hora de antecedência e retirar seu ingresso.

“Era uma vez a criação de vocês” é uma comédia que vai além de simplesmente arrancar risadas; é uma experiência que celebra a arte teatral e proporciona momentos de descontração e reflexão. É uma oportunidade única de mergulhar no universo da interpretação e se deixar envolver pela magia do teatro.

Não perca essa chance de prestigiar o talento dos artistas locais e desfrutar de um espetáculo de qualidade sem gastar nada! Reúna sua família e amigos e venha se divertir neste fim de semana no Teatro Municipal de Holambra. Esperamos por você!