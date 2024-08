Esporte Clube Jardim Andrade conquista o título de Campeão do Futebol Veteranos 2024

Iniciado no dia 15 de junho, contando com a participação de 9 equipes, o Campeonato Municipal de Futebol Veteranos 2024, organizado pela Secretaria de Esportes e Lazer da Prefeitura de Pedreira, foi decidido no sábado, 24 de agosto, nas dependências do Estádio Municipal Wanderlei José Vicentini, entre as equipes do Esporte Clube Jardim Andrade e Esporte Clube Santa Sofia.

A decisão começou muito movimentada, com o Jardim Andrade abrindo o placar logo no primeiro minuto de jogo com Geléia, após falha da zaga do Santa Sofia. Aos 8 minutos, a equipe do Santa Sofia roubou a bola em seu campo e em ótimo passe para o ataque o jogador Jaques empatou a partida, resultado que permaneceu durante o primeiro tempo. No segundo tempo, o Santa Sofia virou o placar com o jogador Marcelinho, e o Jardim Andrade voltou a empatar o jogo com um belo gol de Jesus, 2 a 2 resultado que levou a decisão para a cobrança de pênaltis. A equipe do Jardim Andrade foi mais eficiente, não errou nenhuma cobrança e venceu pelo placar de 5 a 3 comemorando o título de Campeão do Futebol Veteranos 2024.

“Parabéns a todas as equipes que estiveram disputando está edição do Campeonato de Futebol Veteranos, em especial os times do Jardim Andrade e Santa Sofia pelo belíssimo espetáculo apresentado na final, além é claro, os torcedores que compareceram em grande número para prestigiar seu time do coração”, enfatizou na ocasião o Secretário de Esportes e Lazer Valdir Carlos Volpato.

A Comissão Organizadora realizou e entrega de medalhas e troféus aos jogadores do Esporte Clube Santa Sofia (Vice-campeão) e do Esporte Clube Jardim Andrade (Campeão), além de troféus para o artilheiro, o jogador Luiz Carlos do Nascimento Ribeiro, da equipe do Kobayashi, que anotou 19 gols na competição, e a Defesa Menos Vazada da equipe do Esporte Clube Jardim Andrade que tomou apenas 8 gols durante todo o Campeonato de Futebol Veteranos 2024.