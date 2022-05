Esporte incorpora aulas de natação ao Programa Atleta do Futuro no período de inverno

A Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SEL) incorporou as aulas de natação dos centros esportivos do município ao Programa Atleta do Futuro (PAF) por meio de parceria já existente entre o Serviço Social da Indústria (SESI) e a Prefeitura de Mogi Guaçu. Com a parceria, os treinamentos das escolinhas municipais permanecerão mantidos durante o período de inverno e serão transferidos para a piscina aquecida do Centro de Atividades (CAT) SESI, no Jardim Novo II.

Para o secretário de Esporte e Lazer, Raphael de Godoy Locatelli, a iniciativa é uma forma de dar continuidade aos trabalhos, uma vez que no período de baixas temperaturas as piscinas dos centros esportivos são fechadas. “Queremos manter o atendimento dos alunos e no SESI é possível com a piscina aquecida”, enfatizou.

Segundo ele, apesar da alteração do espaço, os horários das aulas e os professores serão mantidos. “As aulas voltarão a acontecer nos centros esportivos a partir de setembro de 2022”, adiantou.

O PAF é gratuito e atende crianças e adolescentes de 6 a 17 anos e, por meio de parceria entre SESI e a Administração Municipal, oferece aulas de atletismo, natação e vôlei no CAT SESI e futsal no centro esportivo Amaury Caveanha, no Distrito de Martinho Prado Júnior.

Inscrições

As inscrições para aulas de natação durante o período do inverno já estão abertas e podem ser realizadas na secretaria do CAT SESI de Mogi Guaçu ou por meio dos links abaixo mediante disponibilidade de vagas, conforme os dias, horários e idades. As aulas são gratuitas e começam a partir do dia 16 de maio na sede da instituição.

Turmas Horário e Faixa etária link

NATAÇÃO 5 ANOS MOGI GUAÇU – NATAÇÃO 5 – 6 e 7 anos – Turma Segunda e Quarta 14h

https://inscricao-online.sesisp.org.br/223101-165387/Natacao

NATAÇÃO 7 ANOS MOGI GUAÇU – NATAÇÃO 7 – 9 A 10 ANOS – TURMA TERÇAS E QUINTAS 9H

https://inscricao-online.sesisp.org.br/223101-165409/Natacao

NATAÇÃO 8 ANOS MOGI GUAÇU – NATAÇÃO 8 – 6 A 13 ANOS – TURMA QUARTAS E SEXTAS 10H

https://inscricao-online.sesisp.org.br/223101-165644/Natacao

NATAÇÃO 9 ANOS MOGI GUAÇU – NATAÇÃO 9 – 13 A 17 ANOS – TURMA TERÇAS E QUINTAS 15H

https://inscricao-online.sesisp.org.br/223101-165411/Natacao

NATAÇÃO 10 ANOS MOGI GUAÇU – NATAÇÃO 10 – 12 A 15 ANOS – TURMA SÁBADO 11H

https://inscricao-online.sesisp.org.br/223101-165412/Natacao