Esquadrilha da Fumaça e show com Rick e Renner marcam celebrações do fim de semana em comemoração aos 196 anos de Amparo

A festa foi completa com muitos shows de artistas locais, tour guiado pelo Centro Histórico, a apresentação dos artesãos e produtores rurais no Cantinho do Agro, Praça de Alimentação completa, exposição artística e ainda Campeonato Nacional de Bandas e Fanfarras

A população da Estância de Amparo vivenciou um fim de semana muito especial, com a programação de aniversário da cidade, preparada pela Prefeitura. Na tarde do domingo (6), os pilotos da Força Aérea Brasileira proporcionaram um verdadeiro espetáculo nos céus. Após 30 anos, a Esquadrilha da Fumaça volta à Amparo com uma apresentação que arrancou aplausos do público, tendo o Bolão como ponto para melhor visualização.

Foram cerca de 40 minutos de manobras radicais, que encantaram e emocionaram as famílias. E, como não poderia deixar de ser, para manter a tradição musical de Amparo, a Estância sediou o Campeonato Nacional de Bandas e Fanfarras. Foram 12 horas de evento na Praça Pádua Salles, com apresentação de 22 bandas da modalidade concerto, de seis estados brasileiros.

No sábado à noite, o show principal ocorreu no palco da rádio, no centro da Praça, com a dupla sertaneja Rick & Renner, e reuniu milhares de amparenses e turistas. A celebração dos 196 anos da Estância de Amparo, este ano, teve uma ampla programação, com seis dias de festa.

Além da Esquadrilha da Fumaça, o show é o Campeonato de Fanfarras, em que a cultura local teve grande destaque. Todos os dias ocorreram shows com bandas e grupos da cidade, em dois palcos montados na Praça Pádua Salles. Na Pinacoteca, ocorreu a abertura da exposição Fluidez na Paisagem, do artista plástico, Alex Orsetti.

Também ocorreram caminhadas guiadas pelo Centro Histórico, a 4ª Caminhada para Conscientização pelo Transtorno do Espectro Autista e, dentro do largo da Estação, o Cantinho do Agro, e a exposição do artesanato amparense que valoriza os produtores e artesãos da cidade, promovendo desenvolvimento econômico.