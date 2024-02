Esquadrilha da Fumaça realiza show aéreo gratuito em Pedreira neste domingo, 03 de março

A Esquadrilha da Fumaça, composta por aviões da FAB (Força Aérea Brasileira), realiza no domingo, 03 de março, um show aéreo em Pedreira, a partir das 10 horas, nas dependências do Morro do Cristo, com estacionamento liberado e Van gratuita para levar as pessoas.

O show é promovido pelo Departamento de Ciência e Tecnologia Aeroespacial e pela Prefeitura de Pedreira, sem custo algum para o Município. “Através da FAB – Força Aérea Brasileira, conseguimos viabilizar a apresentação, que havia sido cancelada no ano passado devido a forte chuva que atingiu toda a região, convidamos a população para prestigiar este show fantástico”, destaca o Prefeito Fábio Polidoro.

Segundo informou a Força Aérea Brasileira o show contará com a formação completa do esquadrão, sendo: sete aeronaves A-29 Super-Tucano. Esse é o segundo esquadrão mais antigo do mundo, ficando atrás apenas do fundado nos Estados Unidos.

Criado originalmente na cidade de Pirassununga, em São Paulo, o esquadrão impressiona pelas manobras arriscadas desde a primeira apresentação, em 14 de maio de 1952. Um ano após essa data, as aeronaves que integravam o EDA foram equipadas com um tanque extra de óleo, o que permite o escape de fumaça que forma os desenhos e palavras contornadas em pleno voo.