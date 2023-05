Estação Cultura recebe Encontro de Ferromodelismo no sábado, 20 Público poderá ver maquetes de vários tamanhos de trens, bondes, automotrizes e cenários, além de lojas com produtos

Evento é uma realização da Secretaria Municipal de Cultura com parceiros

Fãs de ferromodelismo ou modelismo ferroviário têm encontro marcado no dia 20, das 9h às 18h, na Estação Cultura. É o 9º Encontro de Ferromodelismo da Região Metropolitana de Campinas que traz ao público maquetes de vários tamanhos de trens, bondes, automotrizes, cenários, além de lojas com produtos voltados ao ferromodelismo. No mesmo dia e local, haverá também a 4ª Mostra de Dioramas (miniaturas).

A Secretaria de Cultura de Campinas organiza o evento juntamente com os parceiros: Prado Trens e a Coordenadoria da Estação Cultura, com o apoio da CPTM, Rumo Logística, MRS Logística, ABPF (Associação Brasileira de Preservação Ferroviária) e Frateschi, única fabricante da América Latina de trens elétricos em miniaturas e réplicas de composições reais, situada em Ribeirão Preto.

Em 2022, o evento recebeu quase 15 mil pessoas na Estação Cultura, e para este ano, os organizadores do evento, Rodrigo Prado e Foster Moz, esperam repetir o sucesso. Segundo eles, haverá atividades para todos os públicos. Além de maquetes e dioramas, haverá playground para as crianças, lojas para a venda de materiais ligados ao hobby e praça de alimentação.

Serviço

9º Encontro de Ferromodelismo da Região Metropolitana de Campinas

Data: 20 de maio

Horário: 9h às 18h

Local: Estação Cultura (Praça Marechal Floriano Peixoto, no centro de Campinas). A entrada será pela rua Francisco Teodoro, 1.050.

Entrada Franca