Estação Cultura recebe Mercado Místico e Festival de Comidas do Mundo neste final de semana

Eventos serão realizados juntos pela primeira vez, com opções da gastronomia mundial e produtos de bem-estar esotérico e místico

Feira Mística terá 33 apresentações artísticas de música, grupos de dança e danças solo

A Estação Cultura será palco neste final de semana, 9 e 10 de novembro, de mais uma edição do Mercado Místico, desta vez acompanhado pelo Festival de Comidas do Mundo. O festival chega pela primeira vez em Campinas. Os eventos ocorrem sábado e domingo, das 10h às 20h, com entrada e estacionamento gratuitos.

A edição do final de semana contará com mais de 60 expositores voltados ao segmento de bem-estar esotérico e místico, e mais de 200 opções de gastronomia do mundo, entre doces e salgados. Para as crianças haverá um espaço kids. Os animais de estimação também são bem-vindos.

Durante os dois dias haverá 10 palestras, 14 facilitadores de vivências e duas oficinas, sendo uma de Dança Cigana Brasileira e outra Dança Cigana Indiana. Serão 33 apresentações artísticas de música, grupos de dança e danças solo.

Ao mesmo tempo, o Festival Comidas do Mundo leva aos dois dias de evento sabores autênticos e tradicionais de 22 nacionalidades de todos os continentes. Serão mais de 200 opções entre doces e salgados. Do picadilo à habanera cubano ao clássico fish and chips britânico, passando pela saborosa paella valenciana e do festejado bowl vegano e tradicional do Nepal

Serviço:

Mercado Místico e Festival de Comidas do Mundo

Data: 9 e 10 de novembro (sábado e domingo)Horário: 10h às 20h

Local: Estação Cultura de Campinas

Endereço: Praça Mal Floriano Peixoto s/n

Entrada e estacionamento gratuitos

Estacionamento: entrada pela rua Francisco Teodoro, 1.050, Vila Industrial