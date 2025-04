Harmonização do Sorriso: sai o exagero, entra a naturalidade com facetas mais finas e tons suaves

Dentista explica como escolher a cor ideal para cada tom de pele

A busca pela estética natural não está mais restrita aos contornos faciais e corporais. Agora, os dentes também estão seguindo essa tendência, com muitas celebridades abandonando as facetas pesadas e excessivamente brancas em favor de sorrisos mais naturais e harmoniosos.

Assim como o conceito de desarmonização facial e corporal tem se tornado cada vez mais popular, agora chegou a vez da desarmonização dental, que prioriza a saúde dental e a naturalidade do sorriso.

Famosas como Kylie Jenner, Kim Kardashian, Zendaya, Rihanna e Victoria Beckham são algumas das grandes estrelas que estão se afastando de dentes volumosos e artificiais, optando por facetas mais finas e de tons mais sutis.

A proposta é que os dentes se integrem perfeitamente ao formato e à tonalidade do rosto, criando uma aparência mais autêntica e equilibrada.

De acordo com o dentista Edinei Dias da Silva, graduado pela Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), e especialista pela Universidade Estadual Paulista (Unesp) “com a onda da desarmonização facial, os dentes agora acompanham essa tendência de realçar a beleza natural, sem excessos. As facetas de porcelana e resina mais finas têm o poder de trazer um sorriso bonito e natural, respeitando as características individuais de cada pessoa.”

Essa mudança reflete um movimento crescente em direção a tratamentos que não só embelezam, mas também preservam a identidade de cada um.

“O sorriso natural, agora mais valorizado, é a nova fronteira da estética, acompanhando a tendência do “menos é mais” que se impõe no cenário das mudanças corporais e faciais”, explica o dentista.

Facetas de Resina e Porcelana: técnicas, durabilidade e como aplicar para um sorriso natural e duradouro

A busca por sorrisos naturais, alinhados com a tendência de desarmonização facial, tem impulsionado a popularização de facetas dentárias mais finas e discretas. As facetas de resina e porcelana são as opções mais procuradas por aqueles que desejam melhorar a estética dental sem comprometer a naturalidade e a saúde dos dentes.

Facetas de Resina

As facetas de resina são uma excelente escolha para quem busca um sorriso harmonioso e de aspecto mais natural. Feitas com materiais compostos, essas facetas são moldadas diretamente sobre os dentes e permitem ajustes rápidos e precisos.

Durabilidade: Embora as facetas de resina tenham uma boa durabilidade, em média de 5 a 7 anos, elas são mais suscetíveis ao desgaste e manchas com o tempo, dependendo dos hábitos alimentares e de cuidados, sendo necessário retornos periódicos para limpeza e polimento das resinas.

Técnica e Aplicação: A aplicação das facetas de resina é menos invasiva. O dentista realiza, quando necessário, um preparo mínimo do dente, aplicando a resina diretamente sobre a superfície dental. Após a modelagem, a resina é endurecida com luz LED e ajustada até que o resultado seja o mais natural possível. “A resina é uma solução rápida e eficaz, ideal para correções estéticas mais simples, sem a necessidade de desgaste excessivo do dente”, explica o dentista Edinei Dias da Silva, especialista em prótese.

Facetas de Porcelana

Já as facetas de porcelana são consideradas as mais duráveis e esteticamente agradáveis, com um aspecto extremamente natural e resistente. Elas são ideais para corrigir dentes manchados, desgastados ou com imperfeições.

Durabilidade: As facetas de porcelana podem durar entre 10 e 15 anos, desde que o paciente mantenha uma boa higiene bucal e evite hábitos prejudiciais, como morder objetos duros. A porcelana é altamente resistente a manchas e desgastes.

Técnica e Aplicação: Para aplicar facetas de porcelana, o dentista realiza um pequeno desgaste da superfície dental, criando espaço para que a faceta se encaixe perfeitamente. Em seguida, uma moldagem do dente é feita para a confecção da faceta personalizada, que será cimentada ao dente. “As facetas de porcelana são ideais para quem busca resultados duradouros e uma estética impecável. Elas proporcionam um brilho natural e translucidez que não é alcançado com outros materiais”, afirma o especialista Edinei Dias da Silva.

Diferenças e Vantagens

Estética e Naturalidade: A porcelana tem um brilho mais natural e translucido o que a torna ideal para quem deseja um sorriso extremamente realista. Já a resina, embora também seja de alta qualidade, pode não ter o mesmo nível de naturalidade quando comparada à porcelana, mas é uma alternativa mais acessível.

Personalização: Ambas as opções são personalizadas para cada paciente, levando em consideração o formato do rosto, a tonalidade da pele e o alinhamento dos dentes. O dentista trabalha para garantir que a faceta se integre de forma harmoniosa ao sorriso do paciente.

A escolha entre resina ou porcelana depende da avaliação do profissional especialista para determinar qual seria a melhor opção para cada caso, levando em consideração a expectativa do paciente, o que ele veio buscar e quais as suas reais necessidades funcionais e estéticas. Desta forma apresentando as vantagens e desvantagens de cada técnica (resina ou porcelana) para cada caso em específico. Lembrando que cada planejamento terá um valor diferente, pois a demanda da quantidade de dentes envolvidos tem relação direta com o custo e tempo de trabalho, além de explicar sobre a durabilidade de cada tipo de faceta e as manutenções preventivas e corretivas se houver necessidade. Ambas as opções, quando aplicadas corretamente por profissionais capacitados, proporcionam resultados naturais, harmônicos e duradouros, alinhados com a tendência da busca por um sorriso mais natural e equilibrado.

Essas técnicas são, sem dúvida, um reflexo da evolução da estética dental, onde o objetivo é realçar a beleza natural do sorriso, sem recorrer a exageros ou artificialidades, sem esquecer da função de cada dente. “O foco atualmente é garantir um sorriso que combine com as características do paciente, oferecendo naturalidade e harmonia”, conclui o dentista Edinei Dias da Silva. A nova tendência busca dentes que combinam perfeitamente com as características pessoais, promovendo não apenas estética, mas também saúde dental.