APÓS PEDIDO DE VEREADORES, PREFEITURA DE JAGUARIÚNA AUMENTA REAJUSTE DOS SERVIDORES E PROPOSTA É APROVADA NO LEGISLATIVO

A Câmara Municipal de Jaguariúna aprovou na noite desta terça-feira, dia 8 de abril, durante sessão parlamentar, projeto que reajusta o salário dos servidores públicos municipais em 5% e concede 10% de aumento no vale-refeição do funcionalismo. A proposta aprovada em plenário foi um pedido da própria Câmara, apresentado ao prefeito Davi Neto em reunião na tarde desta terça no Gabinete Municipal.

O projeto inicial, enviado pelo Executivo, previa reajuste de 4,83%, referentes à reposição integral da inflação acumulada em 2024, e de mesmo índice de recomposição ao vale-refeição do funcionalismo municipal.

Com a aprovação dos índices maiores hoje, os servidores municipais passarão a ter aumento real (acima da inflação) tanto nos vencimentos quanto no vale-refeição, que passará de R$ 27,50 por dia para R$ 30,25.

Segundo o Legislativo e o Executivo, o objetivo é valorizar o funcionalismo público diante do aumento do custo de vida e da importância dos servidores para o bom funcionamento dos serviços prestados à população.

Foto: divulgação