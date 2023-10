Estação Cultura recebe o Festival “Rock dos Toninhos”, neste domingo, dia 8

Crédito: Divulgação/ Rodrigo Martins

Evento é uma realização da Central do Rock, em parceria com a Secretaria de Cultura e Turismo

Neste domingo, 8 de outubro, a Estação Cultura recebe o Festival “Rock dos Toninhos”. Seis bandas de destaque do rock independente se apresentarão a partir das 13h. O evento é uma realização da Central do Rock, em parceria com a Secretaria de Cultura e Turismo de Campinas. A entrada é gratuita, mas os organizadores pedem a doação de 1 litro de leite. As doações serão destinadas à instituição social “Nós Por Eles”.

Uma das atrações será o Black Pantera, que possui um histórico de sucesso e já se apresentou no palco do Rock in Rio. Sobem ao palco Blowpipe Black Pantera Boca Podre Classe A Fuck the Fucking Fuckers Doctorarch.

O festival vai contar com comidas e bebidas da melhor qualidade na praça de alimentação e a com a presença de expositores de empreendedorismo criativo.

Por meio da Feira do Amor, expositores da região de Campinas estarão presentes, oferecendo uma variedade de produtos, como roupas e acessórios, entre outras criações únicas.

Serviço

Festival “Rock dos Toninhos”

Data: 8/10, domingo

Horário: a partir das 13h

Local: Estação Cultura – Praça Marechal Floriano Peixoto. S/N – Centro de Campinas

Entrada: gratuita (sugerida a doação de 1 litro de leite)