Explorando o Som de Dudu Kanegae: O Artista de Jaguariúna e Seu Novo EP “A Melhor Pior Coisa”

É com grande expectativa que nos preparamos para o lançamento do mais novo trabalho de Dudu Kanegae, artista e compositor de Jaguariúna, que promete marcar 30 de dezembro de 2024 com o EP digital “A Melhor Pior Coisa”. O projeto estará disponível no Spotify, YouTube e nas principais plataformas de música.

Com uma trajetória que já inclui lançamentos como Lembranças (2022), Dez Anos Sem Sucesso (2023), Déjà Vu (2023) e Displicencitomia (janeiro de 2024), Dudu vem consolidando sua identidade artística.

Hoje, convidamos Dudu para falar sobre sua carreira, os desafios e aprendizados ao longo do caminho, e, claro, as expectativas para o lançamento deste novo trabalho.

Dudu, é um prazer tê-lo conosco. Vamos conversar!

Trajetória Musical:

Dudu, sobre seu repertório e projetos lançados ao longo dos últimos anos. Como você descreveria sua evolução como artista desde Lembranças até agora?

Eu tinha intenção de gravar apenas uma música: A NOITE. Daí conheci o produtor Victor Marcellus em Campinas e começamos os trabalhos. Aproveitei e tirei da gaveta outra canção de quase 30 anos, a LEMBRANÇAS mas no meio do caminho acabei escrevendo mais duas. Já em 2023 resgatei a DEZ ANOS SEM SUCESSO de autoria de um grande amigo e mais dois blues da mesma época de “A Noite” e “Lembranças”. E 2024 o trabalho foi apenas sobre as duas faixas a serem lançadas agora no dia 30 de dezembro.

Sobre o EP “A Melhor Pior Coisa”:

O título do seu novo EP é bem intrigante. O que ele representa para você? Como foi o processo criativo por trás das músicas que compõem este projeto?

Basicamente são situações e estórias: vividas ou ouvidas e daí é uma questão de tentar harmonizar isso “contando um causo”, passando uma mensagem. E aí no estúdio, é escolher músicos competentes que vão transformar os rascunhos que faço em casa, em algo de qualidade. “A Melhor Pior Coisa” é também sobre o quanto algo pode nos ser bom mas também pode ser bem ruim às vezes.

Inspirações:

De onde vêm as inspirações para as suas letras? Há algum artista ou momento específico que tenha influenciado esse EP?

Quando jovem escutei muito Mutantes e Raul Seixas, e sempre gostei da versatilidade que esses dois nomes sempre tiveram em sua obra: que não tem uma estética, uma forma fixa ao longo da discografia e esse é um ponto que me atrai.

Expectativas para o Lançamento:

Quais são suas expectativas para o lançamento de “A Melhor Pior Coisa”? Existe algo novo que você espera alcançar com este EP?

Como disse Sérgio Sampaio “lugar de quadro é na exposição, lugar de música é no rádio”, o que acho importante mesmo ao artista independente que consegue produzir e publicar suas músicas é isto: que elas estejam disponíveis a quem se aventure a conhecer, apreciar, se emocionar e compartilhar.

Planos Futuros:

Olhando para o futuro, quais são seus próximos passos na carreira? Você já tem novos projetos em mente ou o foco será total neste EP por enquanto?



Como agora já são praticamente dois anos entrando e saindo do estúdio e é sempre bastante trabalho, o legal é que você vai maturando a metodologia, ficando mais pragmático mas quando se conclui um trabalho, você já fica matutando planos para novas gravações que ainda estão na gaveta.

Mensagem aos Fãs:

Para fechar, qual mensagem você gostaria de deixar para seus fãs e para quem vai ouvir o novo EP?

Espero que apreciem! Seja as duas canções contidas neste novo trabalho ou nos lançamentos anteriores, divirtam-se e compartilhem.

Clique Aqui https://dudukanegae.hearnow.com