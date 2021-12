Estacionamentos serão temporariamente interditados para atividades de fim de ano em Artur Nogueira

Serão interditadas as vagas localizadas em trechos das ruas Duque de Caxias e 13 de Maio, de 04 a 22 de dezembro

A Prefeitura de Artur Nogueira informa que, em virtude das atividades culturais de fim de ano, as vagas de estacionamento localizadas entre as ruas Duque de Caxias e 13 de Maio – próximo à Praça do Coreto e da Réplica da Estação – precisarão ser interditadas entre os dias 04 e 22 de dezembro.

O bloqueio das vagas se fará necessário devido às atividades culturais realizadas no local, e que integram a programação de fim de ano “Artur Nogueira Iluminada 2021”. Os dias exatos de interdição serão: 4, 5, 9, 10, 11, 12, 17, 18, 19, 20, 21 e 22 de dezembro.

Confira abaixo a programação, com datas, horários e locais:

INSTALAÇÃO DO PAINEL CASA DA MEMÓRIA

Data: 08/12

Horário: 19h30

Local: Réplica da Estação

1º FEIRA LIVRE DO PASTEL

Data: 09/12

Horário: 12h às 22h

Local: Rua 7 de Setembro (Em frente à Loja Cem)

CULTURA ROCK SOLIDÁRIO

Data: 09/12

Horário: 20h

Local: Replica da estação

Participação Especial: Banda Os Caravéio e Projeto Keep On Rock

Arrecadação de brinquedos para crianças carentes

FESTA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Data: 11/12

Horário: 10h

Local: Quadra coberta do Núcleo Administrativo

Público: famílias assistidas pela pasta

PROJETO BÍBLIA NA PRAÇA

(Distribuição gratuita de bíblias e leitura da Bíblia em 1 hora)

Data: 12/12

Horário: 09h

Local: Praça do Coreto

CORRIDA SOLIDÁRIA – CORRIÇÃO

Data: 12/12

Horário: 7h30 às 13h

Local: Praça Maria Isabel (frente ao INSS)

LIVE EXPO ARTUR

Data: 17 e 18/12

Horário: 21h30

Local: Transmissão Brasil Rural TV

BAZAR “NATAL SEM FOME”

(Toda da renda será para famílias carentes)

Data: 18/12

Horário: a partir das 8h

Local: Av. Dr. Fernando Arens (Em frente à antiga biblioteca)

AÇÃO SOLIDÁRIA

(Destinado as crianças carentes)

Data: 18/12

Horário: 07h às 15Hh

Local: Av. Duque de Caxias (Em frente à Igreja dos Mórmons)

1ª FESTA DE NATAL DO BAIRRO DAS CASINHAS

Data: 19/12

Horário: a partir das 12h

Local: Praça Osni e Escola Municipal

Atrações: venda de artesanato, barracas de comes e bebes, brincadeiras, sorteio de brindes

Doação de 1 quilo de alimento não-perecível

LIVE APRESENTAÇÃO BALÉ – Oficinas Culturais do Município

Tema: O Despertar da Primavera

Data: 21/12

Horário: 20h

Local: Facebook/Instagram da Prefeitura Municipal de Artur Nogueira

APRESENTAÇÃO ORQUESTRA JOVEM DE ARTUR NOGUEIRA

Data: 22/12

Local: Ginásio Clube Floresta

Horário: 20h

Participação Especial: Daniel Boaventura e Derico

ITINERÁRIO PAPAI NOEL

(Somente nas ruas principais / mediante a chuva será cancelado)

09/12 – Parque das Flores; Torre da Rádio; Coração Criança; CDHU; Sacilotto I e II; Planalto; Bom Jardim; Villa Nogueira; Bela Vista; Leonor; Arrivabene; Carolina; Casinhas; Itamaray; Parada Praça INSS.

16/12- Blumenau; Centro; Duzzi; Resek; Parada Lagoa dos Pássaros.

Assessoria de Imprensa da Prefeitura de Artur Nogueira