Estão abertas as inscrições para a Programa de Bolsas Universitárias da Prefeitura de Amparo

A Prefeitura da Estância Amparo informa a abertura das inscrições para o Programa Municipal de Bolsas Universitárias Amparenses (Uniamp). Os interessados têm até o dia 30 de janeiro para realizar a inscrição por meio do site oficial da Prefeitura.

Neste ano, o Uniamp disponibilizará 50 bolsas de estudo com 100% de gratuidade na mensalidade para cursos de destaque, como Administração, Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Biomedicina, Ciências Biológicas Bacharelado, Direito, Educação Física – Bacharel, Enfermagem, Gestão em Logística, Pedagogia, Psicologia e Gestão de Recursos Humanos.

Para realizar a inscrição e obter informações do edital, os interessados podem acessar o link oficial do programa: https://amparo.sp.gov.br/uniamp-2024-1

As oportunidades oferecidas pela Prefeitura da Estância Amparo têm duração de um ano letivo, sendo passíveis de renovação anual até a conclusão da graduação. Podem se candidatar estudantes residentes em Amparo há pelo menos três anos, com comprovação por meio de documentos como contas de água, luz, telefone, ou outros que atestem a residência. O documento deve estar em nome do candidato, exceto para alunos menores de 21 anos, que podem utilizar documentos em nome dos pais, tutores ou representantes legais.

Para ser elegível ao programa, a família do estudante deve ter uma renda familiar mensal per capita correspondente a um salário-mínimo, além do requisito de o aluno ter concluído o Ensino Médio em escola pública ou ter cursado o Ensino Médio em escola particular na condição de bolsista integral.

O processo seletivo seguirá a política de cotas, destinando 35% das vagas exclusivamente a candidatos autodeclarados pretos e pardos. A seleção também incluirá a participação do aluno em um processo seletivo conduzido pela instituição de ensino.

Os alunos contemplados pelo Uniamp terão a oportunidade de atuar na prestação de serviços à Prefeitura de Amparo, como contrapartida em ações governamentais.