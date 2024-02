Estão abertas as inscrições para os workshops “Masterclasses Teatrais”

A Mercúrio Cultural contando com o apoio do Ministério da Cultura, da empresa Gelco – Gelatinas do Brasil e da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, estará promovendo nos dias 10 e 12 de abril, nas dependências do Centro Cultural II “Professora Irene Arrelaro de Ávila”, localizado na Rua Maria Ana Gasparin, nº 69, Jardim Emília, os workshops “Masterclasses Teatrais”.

Na quarta-feira, 10 de abril, das 18h às 22h, será ministrada a aula com Lya Bueno, tendo como tema: “Criação e expressão para performances e números circenses”. Esse workshop tem como objetivo provocar nos alunos e artistas o interesse numa investigação pessoal através de exercícios e pesquisas que conduzem a criação artística e desenvolvimento de números e performances em suas diversas modalidades com ou sem aparelhos pois nascem da comunicação corporal e expressividade visando desenvolver maior qualidade cênica e evidenciando as virtudes de cada aluno. Através de ferramentas que surgiram no teatro os alunos serão levados a pensar nas possibilidades motoras, ampliando seu repertório e melhorando ou refinando suas experiências, contribuindo para a tão sonhada “presença de palco”.

O Professor Dirceu de Carvalho estará ministrando na sexta-feira, 12 de abril, das 18h às 22h, a aula “Mímica Corporal Dramática”, trazendo princípios da Mímica Corporal Dramática, técnica e linguagem conhecidas como a origem da mímica moderna e do que se convencionou a chamar de teatro físico. Serão abordados exercícios introdutórios voltados para o desenvolvimento das habilidades corporais necessárias para a criação de ilusões, narrativas e os princípios que constituem a transposição do pensamento para o corpo preferencialmente sem o uso da palavra falada.

O número de vagas por aula é limitado há 30 alunos e a inscrição deve ser efetuada pelo site: www.mercuriocultural.com.br