Estudante é feita refém por colega de escola em Mogi Mirim

Uma aluna de 13 anos da Escola Estadual Monsenhor Nora, em Mogi Mirim, foi mantida refém por um colega, de 15 anos, na escola em que estudam e a ameaçou com uma tesoura no pescoço. Tudo aconteceu na manhã desta quarta-feira durante uma briga entre estudantes dentro da escola.

De acordo com informações da Guarda Municipal, a corporação foi logo acionada e acabou apreendendo o aluno, ainda dentro da unidade escolar. Os pais dele foram chamados.

De acordo com informações da GM, o aluno informou que sofria bullying e o alvo era um outro aluno, mas que acabou rendendo a estudante.

Equipes da Guarda Municipal, da Polícia Militar e dos Bombeiros foram acionados para atender a ocorrência.

Em nota, a Secretaria da Educação do Estado de São Paulo lamentou o ocorrido com a estudante e prestará todo o apoio necessário por meio do Programa de Convivência e Melhoria Escolar. A Secretaria esclareceu que não houve feridos. A equipe acionou imediatamente as autoridades de segurança pública, que contiveram o estudante e garantiram a integridade física dos alunos da unidade. As aulas prosseguiram normalmente.

Informou, por fim, que a Diretoria de Ensino de Mogi Mirim e a escola estão à disposição da comunidade e autoridades para mais esclarecimentos.