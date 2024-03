ESTUDANTES DA UNIFAJ VÃO AJUDAR SAÚDE DE JAGUARIÚNA NO COMBATE À DENGUE

Foto: Ivair Oliveira

O combate à dengue em Jaguariúna vai ganhar mais um reforço. Por meio de uma parceria entre a Prefeitura de Jaguariúna e o Grupo UniFAJ, a Secretaria Municipal de Saúde contará com a ajuda de estudantes e professores dos cursos de medicina e de enfermagem, que vão atuar em diferentes áreas para fortalecer os pontos da atenção.

Segundo a Secretaria de Saúde, aos sábados e domingos, os estudantes do curso de medicina vão ajudar o corpo clínico da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Jaguariúna e, de segunda a sexta-feira, alunos do curso de enfermagem e do curso técnico estarão atuando em ações como notificações oficiais, cartão dengue, testes rápidos, entre outras.

Além dessas ações, estudantes também atuarão em campo nos mutirões para identificação de criadouros e orientação da população quanto a medidas preventivas.