Estudantes de Colégio Adventista visitam Prefeitura e assistem prestação de contas

O gabinete do prefeito Walter Caveanha recebeu na tarde de quinta-feira, dia 13, a visita de estudantes do Colégio Adventista de Mogi Guaçu. Os alunos, que fazem parte do projeto de cidadania da escola, cantaram uma música, fizeram uma oração e entregaram livros ao prefeito.

A visita foi acompanhada pelo vereador Luciano Firmino Vieira. O professor Jancey Viana, que é pastor da Igreja Adventista do Sétimo Dia, fez uma oração e pediu bênçãos ao prefeito e toda a sua equipe.

O prefeito fez questão de mostrar os sete anos de trabalho na Prefeitura, com uma prestação de contas que demonstrou a situação caótica do município em 2013, com um déficit orçamentário de mais de R$ 43 milhões, até os sucessivos superávits acumulados de 2014 para cá.