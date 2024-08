Estudantes universitários podem concorrer ao Prêmio FEAC de Jornalismo em modalidade que paga R$ 5 mil ao vencedor

A iniciativa, que está em sua 24ª edição, igualou o valor da premiação da categoria Estudantil a dos profissionais visando incentivar o olhar para as causas sociais já na faculdade

Para estimular jovens talentos e promover a cobertura de temas sociais, a Fundação FEAC incluiu novamente a categoria Estudantil em seu tradicional Prêmio FEAC de Jornalismo. A 24ª edição, que celebra os 60 anos da Fundação, oferece uma oportunidade única para estudantes de cursos de comunicação social da Região Metropolitana de Campinas (RMC) testarem suas habilidades e competirem por uma premiação de R$ 5 mil, valor 66% maior em relação ao da edição de 2023. Profissionais de comunicação e jornalistas também estão convidados a participar em modalidades distintas, ampliando o alcance e a relevância da premiação.

Com o tema “Fundação FEAC 60 anos – Um legado perene de transformação”, a edição deste ano busca reconhecer e valorizar os trabalhos jornalísticos que destacam iniciativas sociais capazes de transformar vidas e influenciar políticas públicas. A modalidade Estudantil permite que graduandos em cursos como Jornalismo, Fotografia e Audiovisual apresentem suas produções e concorram à premiação que será entregue lado a lado com profissionais experientes.

Novidades e ampliação de categorias

Este ano, a premiação se destaca não só pelo aumento do valor total dos prêmios, que somam R$ 50 mil ante os R$ 30 mil do ano passado, mas também pela inclusão de novas categorias, como a de web-séries e fotojornalismo, ampliando as possibilidades criativas e técnicas para os participantes. Os universitários poderão se inscrever em qualquer uma das seis categorias disponíveis: impresso, online, rádio, televisão, web-séries e fotojornalismo.

Os trabalhos submetidos devem abordar causas ou vulnerabilidades sociais identificadas na RMC e que estejam em consonância com as práticas de doação e investimento social da Fundação FEAC. Os temas incluem questões como a proteção de crianças e adolescentes, inclusão educacional, capacitação de profissionais do sistema de promoção e proteção social, e fortalecimento de entidades sociais. É necessário que todos os trabalhos mencionem a atuação da Fundação FEAC para serem elegíveis.

Inscrições e processo seletivo

As inscrições estão abertas até 25 de outubro de 2024. Estudantes de graduação em cursos de comunicação social das instituições da RMC podem participar, apresentando conteúdos veiculados ou publicados entre 1º de janeiro e 25 de outubro de 2024. A avaliação será realizada por uma comissão julgadora e os finalistas serão anunciados até 25 de novembro no site e nas redes sociais da Fundação FEAC.

A cerimônia de premiação ocorrerá em 13 de dezembro, em Campinas, onde serão revelados os vencedores das diferentes modalidades, incluindo a categoria Estudantil.

Sobre o Prêmio

O Prêmio Fundação FEAC de Jornalismo, criado em 1998, tem como principal objetivo reconhecer e valorizar o trabalho de comunicadores que destacam iniciativas do Terceir o Setore promovem a cidadania. O diretor-geral da Fundação FEAC, José Roberto Dalbem, ressalta que os conteúdos elegíveis à inscrição devem abordar os aspectos da realidade social com foco da transformação e sob a perspectiva de investimento da Fundação FEAC em seus três eixos de atuação: Fortalecimento das Organizações da Sociedade Civil, Colaboração Intersetorial e Desenvolvimento Territorial. “Mantemos o compromisso de jogar luz às iniciativas do Terceiro Setor ao mesmo tempo em que promovemos o reconhecimento do trabalho de comunicadores para ampliar a visibilidade de temas de cidadania e impacto social”, diz.

A gerente de comunicação e marketing da Fundação FEAC, Claudia Dias, avalia que elevar o valor da premiação da categoria Estudantil, igualando o valor ao de outras categorias profissionais, foi uma iniciativa acertada que visa estimular ainda mais os estudantes universitários a olharem para as causas sociais e a se inscreverem. “Os jovens têm um papel primordial de mostrar para as novas gerações a realidade de uma camada da população que precisa estar sempre em evidência para fortalecer as ações que visam mudar realidades e contribuir para a busca do bem-estar social de todos”, completa.