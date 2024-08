Estudo aponta aposentadoria do brasileiro aos 72 anos em menos de duas décadas

Em menos de vinte anos, em 2040, a idade mínima para se aposentar no Brasil vai precisar ser de 72 anos; e de 78 anos, em 2060, caso não se mexa nas atuais regras de aposentadoria e pensão. É o que indica um estudo do Branco Mundial. O documento ressalta que as mudanças são necessárias para manter nos patamares atuais a razão de dependência dos idosos, que vem a ser a relação entre o número de idosos em idade de aposentar e a população economicamente ativa.

E mesmo com a alteração na idade mínima, o Banco Mundial reconhece que ainda seriam necessárias outras mudanças nas regras da previdência para compensar o envelhecimento da população a médio e longo prazo.

Em 2019, a reforma da previdência no Brasil fixou a idade mínima de 62 anos para mulheres e 65 para homens. Mas, o sistema previdenciário brasileiro ainda enfrenta desafios significativos. O estudo mostra que o custo do atual sistema é alto. Em 2019, o sistema consumiu 12,7% do PIB.

Em 2020, apenas 56% da população ativa no Brasil contribuiu pelo menos uma vez para o Regime Geral da Previdência Social.

Reportagem, Katia Maia

Agência Voz

Foto: Marcelo Camargo\ Agência Brasil