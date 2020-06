ETEC de Mogi Guaçu abre incrições para vagas remanescentes

Uma oportunidade para quem quer voltar a estudar e almeja se recolocar no mercado de trabalho. A ETEC Mogi Guaçu abrirá na próxima segunda-feira, dia 29, as inscrições para as vagas remanescentes de curso Técnico noturno em Administração (2º módulo) no 2º semestre de 2020.

Os interessados podem realizar a inscrição até o dia 10 de julho. As aulas serão dadas na classe descentralizada em Jaguariúna, que fica na Escola Municipal Amâncio Bueno.

Para se inscrever é preciso ser maiores de 16 anos, ter o ensino médio completo ou apresentar a declaração de matrícula na segunda ou terceira série do ensino médio. No caso dos candidatos com experiência por competências de trabalho é preciso apresentar a carteira de trabalho.

As vagas serão preenchidas por meio de entrevista e apresentação de documentos que comprovem a realização de cursos profissionais na área ou experiência profissional. O edital pode ser consultado no site da ETEC Mogi Guaçu.