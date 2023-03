Evento do Polo Cervejeiro atrai 50 mil pessoas para o centro de Campinas

A edição do Saint Patrick’s Day, realizada em Campinas pelo Polo Cervejeiro da Região Metropolitana, atraiu cerca de 50 mil pessoas durante os três dias de evento, no último final de semana, de 17 a 19 de março, na Praça Carlos Gomes. A Secretaria Municipal de Cultura e Turismo de Campinas foi co-organizadora do evento com o intuito de fomentar e fortalecer o mercado local e regional de cerveja artesanal. A edição do Saint Patrick’s Day, realizada em Campinas pelo Polo Cervejeiro da Região Metropolitana, atraiu cerca de 50 mil pessoas durante os três dias de evento, no último final de semana, de 17 a 19 de março, na Praça Carlos Gomes. A Secretaria Municipal de Cultura e Turismo de Campinas foi co-organizadora do evento com o intuito de fomentar e fortalecer o mercado local e regional de cerveja artesanal.

A secretária municipal de Cultura e Turismo, Alexandra Caprioli, prestigiou o evento e disse que a parceria com o Polo “fomenta enormes benefícios para ambos e ter um evento de tanto sucesso como este mostra que, juntos, estamos no caminho certo”.

O St. Patrick’s Day é uma festa da cultura da Irlanda em que se comemora o Dia de São Patrício, o padroeiro daquele país. A celebração se expandiu para vários países do mundo a partir da imigração irlandesa. A edição 2023 reuniu 25 cervejarias do Polo, que juntas levaram mais de cem torneiras de chope de estilos variados. Também houve ofertas gastronômicas e apresentações musicais.

Alexandre Leme, presidente do Polo Cervejeiro da RMC, disse que o evento de Saint Patrick’s Day teve um impacto significativo na cena cervejeira da cidade de Campinas, bem como na cultura e turismo local. O evento em praça aberta, gratuito, trouxe a oportunidade para que as cervejarias locais apresentassem suas criações para um público amplo. “Além disso, o evento superou nossas expectativas de público, gerando uma movimentação econômica importante para a região. Em resumo, o evento de Saint Patrick’s Day em Campinas foi um marco importante para a cena cervejeira local, ajudando a promover a cultura, a indústria e o turismo da região.”

Alexandre Leme acrescentou que o evento só foi possível graças ao apoio da Secretaria de Cultura e Turismo da Prefeitura de Campinas, que sempre tem apoiado as iniciativas do Polo Cervejeiro da cidade. “Agradecemos profundamente pelo compromisso e investimento na promoção do turismo e da cultura cervejeira em Campinas. Sem a colaboração da Secretaria de Cultura e Turismo, esse evento não teria o mesmo impacto e sucesso que teve. Obrigado pelo apoio contínuo à indústria local e à comunidade cervejeira.”