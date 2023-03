Evento gratuito orienta sobre declaração do imposto de renda no Campinas Shopping

O Campinas Shopping promove no dia 1° de abril o evento Declare Certo.

Estará à disposição uma equipe especializada para orientar e tirar

as dúvidas dos contribuintes sobre o Imposto Renda e preencher

corretamente a declaração.

O evento é uma parceria com a Sescon Campinas e o atendimento será

gratuito. Mais informações no release abaixo. Qualquer dúvida estamos

à disposição.

Abs.

Evento gratuito orienta sobre declaração do imposto de renda no

Campinas Shopping

O Campinas Shopping promove no próximo sábado, dia 1º de abril, o

evento Declare Certo. O contribuinte com dúvidas sobre Imposto de Renda

terá à disposição no centro de compras uma equipe especializada para

orientar sobre o preenchimento correto da declaração. O evento é uma

parceria com o Sescon Campinas e o atendimento será gratuito.

Com a proposta de tirar as principais dúvidas dos contribuintes e

reduzir o número de processos na malha fina da Receita Federal, o

Declare Certo acontece em todo o país, com a participação dos 38

sindicatos que compõem o Sistema Fenacon (Federação Nacional das

Empresas de Serviços Contábeis e das Empresas de Assessoramento,

Perícias, Informações e Pesquisas).

No Campinas Shopping, o atendimento será realizado por ordem de

chegada, sem qualquer custo para o contribuinte, por profissionais e

empresários contábeis voluntários que atuam na cidade e também na

região.

SERVIÇO

Declare Certo

Sábado, 1º/04, das 8h às 13h

Piso G2 do Campinas Shopping (ao lado do Poupatempo)

Rua Jacy Teixeira de Camargo, 940, Jd. do Lago – Campinas (SP)