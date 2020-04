Exame confirma terceiro caso do novo coronavírus em Holambra

Holambra confirmou na manhã de hoje, 23 de abril, por meio de exame laboratorial, o terceiro caso do novo coronavírus na cidade. A paciente, uma mulher de 38 anos, passa bem e encontra-se em isolamento domiciliar. Ela é enfermeira, atua na rede municipal de saúde e também em hospital da região. Todas as medidas de prevenção e suporte necessárias já foram tomadas pela equipe de saúde local.

A nova confirmação se dá uma semana depois da segunda – a de um rapaz de 32 anos, morador da Grande São Paulo e que trabalha num canteiro de obras em Holambra. Ele foi internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital de Clínicas da Unicamp, em Campinas, no dia 14, mas já recebeu alta e encontra-se em casa, cumprindo quarentena. Outras 10 pessoas que trabalham com ele estão sob suspeita de contágio e também foram isoladas do convívio social. A cidade tem hoje, além dos 3 casos confirmados, 12 suspeitos.

“O surgimento de novos casos, de um lado, é um fator esperado diante da situação em todo o país e, especialmente, no Estado de São Paulo. De outro, é extremamente preocupante. Precisamos redobrar os cuidados e seguir as orientações e recomendações. Ficar em casa, sair somente quando necessário, de máscara, e higienizar permanentemente as mãos”, destacou o diretor municipal de Saúde, Valmir Marcelo Iglecias.

De acordo com ele, é fundamental que todos, sem exceção, respeitem o distanciamento social. “Sabemos que é uma mudança drástica de rotina, mas é apenas nesse momento. Precisamos respeitar e aguardar com paciência. Vai passar”, disse. “Estamos próximos do período de maior incidência da doença no Brasil. Do pico. Temos que tomar todas as medidas preventivas para preservar a saúde e a vida. A nossa e a das pessoas com quem convivemos”.

As reuniões do comitê de crise, acompanhadas pelo prefeito Fernando Fiori de Godoy, seguem acontecendo regularmente para definição de novas ações multisetoriais e de novas diretrizes de trabalho.