Executivo e Legislativo solicitam recursos para acabar com enchentes no São Vicente

Prefeito, vice e vereadores buscam apoio de deputados para obras de drenagem no local

Na intenção de acabar com as enchentes que assolam moradores do bairro São Vicente, em Artur Nogueira, Executivo e Legislativo se uniram na busca por soluções definitivas. Na tarde desta sexta-feira (27), um ofício foi destinado aos deputados Barros Munhoz e Vanderlei Macris, solicitando recursos para obras de drenagem no local.

O pedido objetiva sanar os transtornos recorrentes sofridos pelos moradores do bairro em períodos de chuvas, e partiu do prefeito Lucas Sia, do vice Davi Fernandes, do presidente da Câmara Municipal Zé Pedro Paes, e dos vereadores Adalberto di Lábio, Miltinho Turmeiro e Zé da Elétrica. Os governantes estiveram reunidos na Casa de Leis na tarde desta sexta-feira (27).

De acordo com Sia, a secretaria municipal de Planejamento, liderada pelo arquiteto e urbanista Fernando Arrivabene, coordena formas de resolver o problema em definitivo, tanto das enchentes quanto da água que desce em grande quantidade pelas ruas adjacentes ao bairro.

“Fomos até à Câmara Municipal, onde nos encontramos com o deputado estadual Barros Munhoz e com o deputado federal Vanderlei Macris, e solicitamos os recursos. Para nossa felicidade e alívio, eles se comprometeram a nos ajudar em mais essa causa junto ao governado Rodrigo Garcia, e temos a certeza de que será mais uma solicitação atendida. Temos fomentado uma aliança de sucesso: deputados, prefeito, vice e vereadores sempre juntos pelo desenvolvimento de nossa querida cidade”, disse.

O chefe do Executivo lembra que, desde a fundação do bairro, foram executadas várias obras anteriores a fim de solucionar o problema, mas nenhuma se demonstrou eficiente. Dentre as ações desempenhadas, estão a construção da galeria de águas pluviais na Avenida Santos Dumont, o piscinão na esquina da Rua Laura Miranda com a Rua Maria Marson Sia e, posteriormente, a ampliação do piscinão.

VISITA À REPRESA E RODOVIA DOS AGRICULTORES

Após o encontro na Casa de Leis, os governantes se dirigiram à represa Mateus Mariano e Rodovia dos Agricultores para uma visita técnica. Vale destacar que os deputados Barros Munhoz e Vanderlei Macris intermediaram ambas as obras junto ao Governo do Estado de São Paulo.

A visita dos deputados e demais autoridades também se estendeu ao Balneário Municipal, onde estavam novos maquinários da frota nogueirense e ônibus escolares.