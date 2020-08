Explosão pode ser a causa de incêndio no Fórum de Mogi Guaçu

Por volta das 17 horas desta segunda feira, 10, uma forte explosão foi ouvida no Fórum de Mogi Guaçu. Foi o início de um incêndio que atingiu em poucos minutos uma sala no segundo andar do judiciário.

Segundo apurado um vigilante do Fórum abriu a porta da sala onde são guardados objetos apreendidos pela justiça, causando um estouro e jogando a vítima contra a parede, causando queimaduras e escoriações. O funcionário foi atendido no local pelo SAMU – Serviço de Atendimento Móvel de Urgência e encaminhado a Santa Casa.

A equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada, bem como a Polícia Militar, que chegaram ao local rapidamente. A Guarda Civil Municipal atuou como apoio a ocorrência.

O Instituto de Criminalística de Mogi Guaçu – IC esteve no local para periciar e descobrir o que motivou a explosão. O rescaldo foi feito imediatamente pelos bombeiros de três viaturas. Sargento Brunetti, Cabos Leme, Luís Augusto, Settani, Willian, Squilasse, Soldados Umbelino e Cesário, sob o comando do Capitão Zampolo.