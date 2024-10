Expo Artur 2024 Encerra Hoje com Shows de MC Ig e Marília Tavares!

Neste sábado, 26 de outubro, a Expo Artur 2024 chega ao seu final no Balneário Municipal de Artur Nogueira, trazendo ao palco as esperadas apresentações de MC Ig, às 23h, e de Marília Tavares, que encerra a noite a partir da 1h. Na sexta-feira, Ana Castela agitou o público com um show inesquecível que quebrou o recorde de audiência, consolidando a edição de 2024 como uma das mais marcantes da história do evento.

A programação de hoje promete mais uma noite vibrante, com a abertura dos portões às 19h e o início das emocionantes provas de rodeio às 20h. A presença dos grandes nomes da música e o recorde de público nesta edição reafirmam a importância cultural e social da Expo Artur, que mais uma vez proporciona ao público uma experiência inesquecível em Artur Nogueira.