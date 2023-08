Expo RH da Baixa Mogiana: um encontro de muito aprendizado

Na semana passada, tive a oportunidade de participar do Expo RH da Baixa Mogiana, um evento de destaque que reuniu profissionais de recursos humanos e apresentou as melhores empresas de gestão de pessoas da região. A organização ficou a cargo do José Luis Montejano e do coordenador Antonio Bento Rodrigues, sendo promovido pelo Grupo de Recursos Humanos da Região Mogiana (GRHUM) e realizado no Centro Cultural de Mogi Mirim.

A ERH visa incentivar o aprimoramento técnico e comportamental dos profissionais do setor no mundo corporativo e contou com a participação de especialistas em diversos temas. Além disso, o evento proporcionou a integração comercial e profissional entre as empresas da região e de todo o Brasil.

Este é um dos eventos que a agência TheodoroJr, a qual sou gestor, gosta de acompanhar, para estar sempre evoluindo como profissionais e pessoas, além do aprendizado e networking que pudemos compartilhar. Com isso, tive a oportunidade de conversar com o Luciano e sua equipe da Agência Nezz sobre a importância desses eventos para seguimentos de comunicação no mundo digital.

As palestras foram bem pertinentes com os temas abordados, o que me levou a refletir e ter novas percepções sobre o processo e como alcançar o sucesso através da educação corporativa, algo que as empresas e empresários deveriam adotar para se manterem atualizados no mercado, “Um novo olhar para o mundo”, tema central do encontro.

Durante o evento, tive a oportunidade de conversar com um convidado especial: o psicólogo, escritor e palestrante Rossandro Klijey. Com suas palavras precisas, ele encerrou o evento deixando sua marca de sucesso. Uma frase de sua palestra que gostaria de destacar é: “Não se preocupe com o amanhã ou com o ontem, tenha foco em fazer o melhor hoje”.

O ERH é direcionado a profissionais de RH, empresários, comerciantes, prestadores de serviços, estudantes e à população em geral. Um dos principais objetivos desse evento é promover o desenvolvimento técnico e comportamental por meio da participação de palestrantes renomados, que abordaram uma variedade de temas relevantes.

Gostaria de agradecer o convite dos organizadores para participar do evento desse ano, a organização do evento pela recepção calorosa, a todos as colegas palestrantes e a todos que dedicaram seu tempo para compartilhar conhecimentos e conversar sobre temas tão importantes para desenvolvimento da nossa sociedade. Essa experiência com certeza foi inspiradora e muito rica em conhecimentos.

Boa semana e fiquem com Deus!