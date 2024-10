ExpoArtur 2024 começa hoje com show de Simone Mendes

A tão esperada ExpoArtur 2024 tem início nesta sexta-feira, 18 de outubro, no Balneário Municipal de Artur Nogueira . A festa começa em grande estilo com o show de Simone Mendes, que abre o evento nesta sexta-feira. A cantora trará seus maiores sucessos e promete fazer o público cantar e dançar, dando início a uma semana cheia de grandes atrações.

Atrações do primeiro final de semana

Sexta-feira, 18 de outubro: Simone Mendes será o grande destaque da noite de abertura.

Sábado, 19 de outubro: Luan Pereira e a banda Kamisa 10 animarão o público com sertanejo e pagode.

Domingo, 20 de outubro: Com entrada gratuita para a arena, o show de Gustavo Mioto encerrará o primeiro final de semana com muita emoção.

Rodeio e muito mais

Os amantes de rodeio também terão espaço garantido, com montarias que prometem levar o público ao delírio. Além disso, diversas opções gastronômicas e áreas de lazer estarão à disposição, tornando a ExpoArtur 2024 um evento imperdível para todas as idades.

O evento promete agitar a região com uma programação diversificada, repleta de atrações para toda a família, garantindo segurança, conforto e diversão para os visitantes. Com metade do recinto coberto, ampla área de alimentação e estacionamento próprio, a ExpoArtur se destaca por sua estrutura completa.

Garanta seu ingresso

Os ingressos estão à venda nos pontos de venda oficiais e no site seoingresso.com. Não perca essa festa que promete ser inesquecível e movimentar Artur Nogueira e região!