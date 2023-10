“Expoartur: Uma Noite Memorável com Montaria em Touros, Luan Santana e Pedro Sampaio!”

Da Redação

No último sábado, 28 de outubro, a Expoartur proporcionou uma noite inesquecível para os amantes da música, da adrenalina e da diversão. A cidade de Artur Nogueira, foi palco de um evento que começou com montarias em touros e terminou na madrugada com um show explosivo de Pedro Sampaio. Antes de Pedro Sampaio, quem levou o público à loucura foi Luan Santana, apresentando seu espetáculo “Luan City 2.0”.

O clima de festa tomou conta da Expoartur desde o início da noite, quando os valentes peões enfrentaram os touros em uma emocionante montaria. A plateia vibrava a cada oito segundos de adrenalina, demonstrando o amor pela tradição do rodeio.

Mas uma verdadeira explosão de emoções aconteceu quando Luan Santana subiu ao palco. Com um show intitulado “Luan City 2.0”, o cantor apresentou ao público uma performance repleta de sucessos e momentos especiais. “Deus é Muito Bom” foi a canção escolhida para abrir o espetáculo, seguida de sucessos como “Amiga de Ex Minha”, “Pouco Beijo”, “Solteiria Enrustida” e outros clássicos que fizeram parte da trajetória de sucesso de Luan Santana.

O carisma e a energia contagiante do artista conquistaram a multidão, fazendo com que todos se entregassem à festa e ao romantismo das canções. Com um cenário impecável e efeitos especiais inesperados, Luan Santana proporcionou um espetáculo digno das maiores arenas do Brasil.

E o encerramento da noite não poderia ter sido mais espetacular. Pedro Sampaio subiu ao palco com seu show eletrizante, levando a Expoartur a um nível de energia ainda mais alto. Com batidas envolventes e performances de dança contagiante, Pedro Sampaio fez o público dançar a noite toda, encerrando o evento com chave de ouro.

Para reviver os melhores momentos dessa noite incrível, convidamos você a conferir as fotos e vídeos que capturaram a magia da Expoartur clique AQUI