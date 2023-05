Expoflora abre venda de ingressos e divulga atrações

Exposição de arranjos florais e Paisagismo A exposição de arranjos florais são verdadeiras obras de arte naturais, repletas de cores e aromas que mexem com todos os sentidos. Munidos de muita criatividade e bom gosto, os decoradores criam composições únicas e surpreendentes. A Mostra de Paisagismo é um convite aos apreciadores de tendências em decoração; reúne paisagistas, decoradores e designers de interiores que apresentam ambientes belos, inovadores e criativos onde o visitante se inspira a criar seu próprio jardim. Danças Típicas da Holanda Reunindo cultura, tradição e muita animação, os grupos de danças típicas holandesas apresentam-se diariamente na Expoflora, levando muita diversão e entretenimento aos visitantes. O grupo de dança de Holambra é único no mundo a reunir coreografias de distintas regiões da Holanda inspiradas na natureza, colheitas, profissões, histórias e tradições do povo holandês. Shows ao Vivo O parque conta com cinco palcos instalados próximos às praças de alimentação (Rosas, Lírios, Petúnias, Íris e Tulipas) onde acontecem diversas apresentações artístico-culturais com shows de bandas ao vivo, dança do ventre e apresentações populares. Museu Histórico Cultural de Holambra No Museu é colecionada toda a história da imigração e da formação da colônia holandesa no Brasil. Seu acervo conta com cerca de duas mil fotos e objetos originais usados pelos primeiros imigrantes. Os passeios rurais. A Fazendinha convida as famílias a se desconectarem da cidade e terem momentos agradáveis de tranquilidade e contato com a natureza e com os animais. As crianças adoram esse passeio.