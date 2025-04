CINCO PRISÕES EM 24H: POLÍCIA MILITAR PRENDE PROCURADOS E TRAFICANTES EM MOGI MIRIM E MOGI GUAÇU

A Polícia Militar realizou uma série de ações que resultaram na prisão de cinco indivíduos entre a tarde de terça-feira (16) e a manhã de quarta-feira (17), em Mogi Mirim e Mogi Guaçu. As operações distintas ocorreram em cumprimento de mandados de prisão e flagrantes por tráfico de drogas, reforçando a atuação firme das forças de segurança na região.

PRISÃO POR ESTUPRO EM MOGI MIRIM

Na tarde do dia 16, por volta das 14h25, policiais militares localizaram M., procurado pela Justiça pelo crime de estupro, no Parque das Laranjeiras. Ele foi abordado em via pública, teve a identidade confirmada e conduzido à Delegacia de Polícia, onde permaneceu preso.

MULHER É PRESA POR FURTO EM MOGI MIRIM

Ainda no dia 16, às 17h, uma mulher identificada como L., foi capturada no Jardim Planalto. Contra ela havia um mandado de prisão por furto. A criminosa foi localizada em frente à própria residência, não resistiu à prisão e foi apresentada na Delegacia, permanecendo detida.

TRÁFICO DE DROGAS EM MOGI GUAÇU

Também na tarde de terça-feira (16), às 15h, dois homens foram flagrados na Vila Paraíso, em Mogi Guaçu, com drogas e dinheiro. Os policiais visualizaram os suspeitos carregando sacolas em direção a um campo e, ao tentarem fugir, foram abordados.

Com C., de 25 anos, foram encontradas porções de crack e R$ 20. Com o segundo suspeito, A.., de 24 anos, havia R$ 69,50, duas porções grandes de crack e 163 microtubos vazios, usados para embalar entorpecentes. Ambos foram encaminhados à Central de Polícia Judiciária e permaneceram presos.

PRESOS POR MANDADOS EM MOGI GUAÇU

Na manhã desta quarta-feira (17), os PMs cumpriram dois mandados de prisão na cidade:

Às 9h33, no Jardim Ipê Pinheiros, foi detido B., de 33 anos, por dívida de pensão alimentícia.

Às 11h45, no Parque Cidade Nova, foi preso J., de 67 anos, por corrupção passiva. O indivíduo se mostrou colaborativo e afirmou desconhecer o mandado.

As duas ocorrências foram encaminhadas à Central de Polícia Judiciária de Mogi Guaçu, onde os infratores permaneceram à disposição da Justiça.

As prisões refletem o trabalho contínuo e efetivo da Polícia Militar no combate à criminalidade na região. A população pode colaborar com denúncias anônimas pelo telefone 190 ou pelo Disque Denúncia 181.