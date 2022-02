Exposição destacará trabalhos da oficina de desenho em Artur Nogueira

De 01 a 05 de março, alunos irão expor seus desenhos em mostra realizada na Colmeia do Centro Cultural Tom Jobim, das 10h às 17h

Uma exposição realizada por alunos da oficina de desenho do Centro Cultural Tom Jobim promete reunir o melhor da arte nogueirense durante a primeira semana de março. Com a apoio da Prefeitura de Artur Nogueira, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, a mostra começa no dia 1º de março e vai até o dia 05 do mesmo mês, sempre das 10h às 17h.

Com entrada gratuita, a exposição contará com convidados especiais como o professor de desenho Edilson e da artista Vera Alexandrino. Durante a exposição, o público poderá adquirir desenhos e caricaturas feitas na hora pelos professores Aquino e Edilson.

A Secretaria de Cultura e Turismo destaca que a exposição seguirá todos os protocolos sanitários contra a Covid-19, tais como uso obrigatório de máscara e álcool gel.