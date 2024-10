Faça promoção, mas com planejamento!

“Devo ou não fazer promoção?”. Essa é uma pergunta bem frequente entre os comerciantes e para decidir sua resposta, você deve realizar uma análise no estoque para checar o que sobrou.

Um erro muito comum entre os lojistas é fazer o armazenamento no estoque, com sobras de datas comemorativas. “Livre-se” dele o mais rápido possível com promoções agressivas, mas que sejam bem planejadas.

Produto parado no estoque pode comprometer o fluxo de caixa! Lembre-se de que estoque parado significa dinheiro parado e baixa lucratividade. Esses produtos que estão armazenados e esquecidos em seu estoque, precisam ser vendidos, para se adquirir novas coleções.

Acompanhe, abaixo, um checklist que preparei para te ajudá-lo, durante esse planejamento:

· Se você tem a certeza e deseja fazer uma promoção, estipule o período da liquidação para causar urgência, no consumidor, isso fará com o que cliente venha mais rápido a sua loja;

· Organize a exposição dos produtos de uma forma prática e harmônica, por coleções, cores, preços ou por numeração, como é o caso de roupas e de sapatos;

· Logo após, anuncie o tamanho dos descontos na vitrine, informando o maior dos descontos com mais destaque. As ofertas mais interessantes devem ser expostas à direita, pois é para lá que o consumidor tende a olhar primeiro, ao entrar na loja. Inclua produtos com o menor valor em locais estratégicos para incentivar a compra por impulso;

· Pacotes promocionais são uma boa pedida, monte-os com vários itens e um único preço, crie cartões de fidelidade para incentivar os clientes atraídos pelo preço a voltarem à loja, quando não tiver ofertas. Distribuir cupons de desconto para as próximas datas comemorativas, também é uma boa estratégia para fazer com que o consumidor volte;

· Use embalagens pré-prontas para presentes. Elas agilizam o atendimento e agradam o consumidor. Não se esqueça de colocar preços em todas as mercadorias, afinal, em uma liquidação, o consumidor está sendo atraído, principalmente, pelo preço;

· Pense em criar combos promocionais com produtos variados. Para o cliente, o kit deve ser vantajoso, assim ele se convencerá da compra, faça descontos progressivos;

· Por último e não menos importante, informe as regras da liquidação, como a proibição de trocas, mas não exagere na comunicação. O consumidor pode se sentir ofendido com tantas limitações. Incentive a compra de mais produtos com promoções com gatilhos, como: “50% de desconto na segunda peça” e “compre dois e leve três”, isso agrada e aumenta suas vendas.

Evite incluir lançamentos na liquidação, porque isso pode interferir nas compras futuras, atrapalhando o lançamento do seu novo produto. A partir do momento em que o cliente conheceu o produto com preço reduzido, dificilmente, ele aceitará comprá-lo pelo valor normal. Use essas informações e você poderá ter uma renda cada vez mais balanceada, sem prejudicar suas mercadorias.

Boa semana!