Familia é feita refém em conchal

Na noite deste domingo, 28, por volta das 19 horas, no distrito de Tujuguaba, município de Conchal, uma família foi feita refém em seu sítio.

Uma vítima de 41 anos foi abordada por três homens encapuzados e armados, quando descia do veículo ao chegar no sítio. Os criminosos anunciaram o roubo e levaram a vítima junto com os demais familiares que já estavam como reféns de outros bandidos.

Após trinta minutos na mira das armas, o proprietário do sítio, foi levando ao barracão onde seis tratores ficavam estacionados. Os bandidos separaram três máquinas e fizeram com que a vítima os retirassem da garagem.

A ação dos criminosos acabou manhã desta segunda feira, por volta das 6 horas. A família ficou refém dos criminosos por 11 horas.