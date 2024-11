FANFARRA DA EMEB ‘HUMBERTO BRASI’ DISPUTA CAMPEONATO BRASILEIRO NESTE DOMINGO

A fanfarra da Emeb (Escola Municipal de Educação Básica) “Humberto Brasi” participa neste domingo (24), do Campeonato Brasileiro de Bandas e Fanfarras 2024. A competição promovida pela Liga Brasileira de Bandas e Fanfarras acontece no Centro Esportivo do Trabalhador, em Amparo, a partir das 9h00. O grupo mogimiriano, o único do gênero em atividade na rede municipal de ensino, conquistou o direito de disputar o evento nacional pelo título do estadual conquistado no dia 15 de setembro, também em Amparo.

Sob a regência do instrutor Rafael Alves de Almeida, a fanfarra competirá na modalidade marcha, categoria Banda de Percussão com Liras Sênior. Pelo regulamento do campeonato, serão 15 minutos de apresentação. Nesse período, a fanfarra da escola será avaliada nos quesitos sopros (afinação, ritmo/precisão rítmica, dinâmica/equilíbrio instrumental, e articulação), interpretação (fraseado, expressão, regência e escolha do repertório), percussão (afinação, ritmo/precisão rítmica, dinâmica/equilíbrio instrumental e técnica instrumental) e apresentação (uniformidade, instrumental, marcha, alinhamento, cobertura e garbo).

No estadual, a fanfarra foi campeã no conjunto artístico também competindo na modalidade marcha, categoria Banda de Percussão com Liras Sênior. Na ocasião, ainda foram julgados, com seus respectivos critérios, o pelotão de bandeiras, a baliza e o comandante môr. Nessas três modalidades, a fanfarra de Mogi Mirim ficou com a segunda colocação. Foi a primeira participação de uma fanfarra escolar de Mogi Mirim num campeonato de alto nível.

Crédito das fotos: Neto Valle