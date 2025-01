FARMÁCIA MUNICIPAL AMPLIA HORÁRIO DE ATENDIMENTO

A Farmácia Municipal de Jaguariúna está com novos horários de funcionamento para melhor atender a população. A partir desta semana, o estabelecimento não fechará mais durante o horário de almoço, e a retirada de medicamentos de alto custo também estará disponível no período da tarde.

Com a mudança, o atendimento na farmácia passa a ser contínuo, das 7h às 16h30, sem interrupções.

De acordo com a administração municipal, o objetivo é oferecer mais comodidade e eficiência aos moradores que dependem da Farmácia Municipal, especialmente àqueles que trabalham durante o dia e enfrentam dificuldades para buscar seus medicamentos em horários limitados.

Esta iniciativa tem o objetivo de garantir um atendimento mais humanizado e acessível à população de Jaguariúna.

A Farmácia Municipal está localizada na Rua Alfredo Engler, 219, no Centro.