FAZENDA DA BARRA SERÁ PALCO DA 11ª EDIÇÃO DO JAGUARIÚNA MOUNTAIN BIKE DAY

A histórica Fazenda da Barra será o ponto de partida e de chegada dos participantes do 11º Jaguariúna Mountain Bike Day – Sunset Edition, que será realizado no dia 2 de setembro, a partir das 14h. O evento tem o apoio da Prefeitura de Jaguariúna, por meio das secretarias de Turismo e Cultura e de Juventude, Esportes e Lazer, e integra a programação de comemoração dos 69 anos da cidade.

O passeio ciclístico terá uma distância aproximada de 30km, com direito a apreciação do pôr do sol, música ao vivo e sorteio de prêmios. A saída dos ciclistas está prevista para as 16h e o retorno à Fazenda da Barra será por volta das 18h.

Os participantes também vão contar com estandes de lojas parceiras do evento e praça de alimentação com food trucks de comidas e bebidas.

As inscrições podem ser feitas com a doação de 1kg de alimento ou R$ 20,00.

Mais informações podem ser obtidas no link: https://www.sympla.com.br/evento/11o-jaguariuna-mountain-bike-day-sunset-edition/2119507.

A Fazenda da Barra fica na Estrada Vicinal Oscar Pereira Dias (sentido Santo Antonio de Posse).

Confira a programação do evento:

14h – Retirada da pulseira no credenciamento e entrega das doações

15h30 – Apresentação das Regras e Dicas de Alongamento

16h – Saída do Passeio

18h – Pôr do Sol no Ponto de apoio KOM

19h – Retorno de ciclistas – Música ao Vivo

20h – Sorteios de vários prêmios

21h – Encerramento do Evento e da Música ao Vivo