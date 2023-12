Fazendas de Café são destaques do Turismo Rural Paulista

Lugares surpreendentes que atraem turistas pela hospedagem histórica, gastronomia típica e pela vida simples do campo

Referência nacional, o Turismo paulista reúne desde a simplicidade do passado até o conforto do mundo moderno. Os passeios pelas fazendas históricas são alternativas para visitação, principalmente no período de férias escolares. Hoje são contabilizadas mais de mil propriedades rurais mapeadas.

A hospedagem em um dos inúmeros hotéis fazenda pode levar o turista a conhecer edificações do século 19 com todo conforto do século 21. As propriedades rurais, oriundas, em sua maioria, do período áureo da cafeicultura paulista, são responsáveis pela atração que exercem sobre turistas ávidos por conhecer este lado da vida mais simples e pacata de SP. Tudo isso com direito a café colonial, cachaça e vinho artesanais, doces e uma especial gastronomia onde o fogão a lenha faz toda a diferença.

Boa parte dos produtores de café do país se concentra em São Paulo e tira proveito das características favoráveis da região para o cultivo. A cafeicultura também foi peça fundamental na construção da malha ferroviária paulista, usada para escoar o produto para o litoral, e alguns lugares ainda preservam essa importante história.

Os espaços são boas opções de lazer para quem quer relaxar, se divertir e, ao mesmo tempo, conhecer a trajetória paulista em várias regiões do interior paulista. Confira opções de destinos em cenários das fazendas de café no estado de São Paulo:

Destino: Espírito Santo do Pinhal

Pousada Famiglia Barthô

Fazenda centenária de café e agora também com vinhedo de uvas Syrah. A Fazenda Barthô é produtora de café e já foi cenário da novela Terra Nostra.

Endereço: ESP-020, s/n – Bartho, Espírito Santo do Pinhal – SP,

(19) 3651-3387

Destino: Araraquara

Hotel Fazenda Salto Grande

A Fazenda Salto Grande foi construída em 1850 com mais de 500 mil m² para o cultivo de café, arroz, laranja e criação de gado. Em 1940, a propriedade foi comprada pela família Lupo, reconhecida mundialmente pela fabricação de meias que, em 1992, decidiu transformá-la no Hotel Fazenda Salto Grande. O nome do local é uma menção à cachoeira de 50 metros de queda d’água da fazenda, que hoje é uma referência de preservação histórica e do meio ambiente. Dentro do hotel tem um museu que contempla a história do café cultivado por tantos anos nesta fazenda.

Endereço: Rodovia Washington Luiz Km 273 Quitandinha, Araraquara – SP

(16) 3301-2160

Destino: Bragança Paulista

Hotel Fazenda Dona Carolina

Construída em 1872, foi uma importante produtora de café e pioneira do movimento abolicionista no Brasil. Neste hotel é possível conhecer todo o processo realizado na fazenda desde sua fundação, em 1872, para a confecção do exclusivo café Dona Carolina. O tour traz todos os detalhes e cuidados com a qualidade da plantação até chegar à sua xícara.

Endereço: Estrada Municipal Manoel Stefani Km 39,5 da Rod. Alkindar Monteiro Junqueira – Rod. Itatiba – Bragança Paulista – SP

(11) 4534-9863