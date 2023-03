Feac e Prefeitura discutem parcerias na promoção de projetos sociais Iniciativa tem por objetivo alcançar um número maior de pessoas no município

A Secretaria Municipal de Assistência Social, Pessoa com Deficiência e Direitos Humanos de Campinas e a Fundação Feac se reuniram sexta-feira, dia 3, para debater parcerias para projetos sociais na cidade. A iniciativa tem como objetivo implementar ações que contribuam para o desenvolvimento humano e alcancem um número maior de pessoas no município.

A secretária Vandecleya Moro destacou a importância de ações conjuntas para ampliar o potencial de medidas do poder público em prol da população. Ela também acrescentou: “os trabalhos com a Feac têm contribuído muito no alcance das ações sociais em Campinas”.

Um exemplo recente dessa sintonia foi no projeto SOS Chuvas, em que a Organização da Sociedade Civil (OSC) prestou auxílio econômico a instituições que atuam no segmento social e que foram prejudicadas pelas chuvas de janeiro e fevereiro em Campinas.

Para Jair Resende, superintendente da Fundação Feac, a ideia é identificar pontos em comum entre o plano de investimento da instituição e os projetos municipais, de forma que haja sinergia entre as duas partes. “Temos a certeza de que isso será muito benéfico para a população”, afirmou.

A Fundação Feac é uma instituição sem fins lucrativos que tem como missão promover o desenvolvimento social e a melhoria da qualidade de vida das pessoas em situação de vulnerabilidade social.