Feira do Empreendedor 2020 Digital oferece oportunidades de negócios em diversos setores

Uma variedade de oportunidades de negócios. Assim será a Feira do Empreendedor 2020 Digital, do Sebrae-SP, que começa neste domingo e vai reunir cem expositores de diversos setores como negócios digitais, representação, máquinas e equipamentos, serviços e franquias.

Propostas que contribuam para o trabalho dentro da realidade imposta pela pandemia de Covid-19 ganharam mais atenção do mercado nos últimos meses. É o caso da Éfiká Web, de desenvolvimento de tecnologia. A empresa vai apresentar na Feira o Cflop, um contador de pessoas para controle de lotação de ambientes, recurso em conexão com o momento atual, em que os estabelecimentos comerciais atuam com limitação de público.

Por conta do isolamento social, usar recursos tecnológicos passou a ser mais necessário do que nunca. Nesse sentido, a V Soluções vai estar na Feira com o It Storage, um sistema de digitalização e armazenamento de documentos, que elimina o contato com material físico, facilitando o acesso e a distribuição de informação, além de reduzir custos.

Negócios considerados mais tradicionais também estarão na Feira. A Fioravanti é um exemplo. A destilaria de Dracena, no interior de São Paulo, vai divulgar a cachaça Catarina, detentora de 14 prêmios internacionais.

Pensando em mercado externo, a Rede Express, especializada em entregas expressas, vai mostrar ao público possibilidades de exportação, resultado de sua parceria com a Ibay e Eshopex.

A Feira do Empreendedor 2020 Digital é a primeira realizada totalmente via internet e ocorrerá de domingo, dia 22, a 26 de novembro. O evento terá mais de 70 atrações ao longo de seus cinco dias, incluindo palestras, bate-papos, networking e oficinas. A programação é 100% gratuita.

SERVIÇO

Feira do Empreendedor 2020 Digital

Data: 22 a 26 de novembro

Horários: dia 22, das 15h às 19h, 23 a 26, das 10h às 20h

Inscrições gratuitas: www.feiradoempreendedor2020.com.br/