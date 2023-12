Feira Natalina promete encantar moradores e visitantes de Artur Nogueira

Evento apoiado pela Prefeitura acontecerá nesta sexta (8) e sábado (9), em frente à antiga Biblioteca da Av. Fernando Arens

Artur Nogueira se prepara para receber mais uma novidade – a Feira Natalina, uma iniciativa que promete encantar moradores e visitantes com uma variedade de atrações e produtos artesanais. O evento integra a programação especial “Natal Encantado no Berço da Amizade” – organizada pela Prefeitura, por meio da Secretaria de Cultura & Turismo.

A feira estará montada em frente à antiga Biblioteca da Avenida Fernando Arens, nesta sexta-feira (08) e sábado (09), das 9h às 18h.

A realização do evento é da Aecran (Associação de Empreendedores Colmeia Real de Artur Nogueira), e conta com apoio da Prefeitura Municipal, APAE (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais) e Sicred.

As atrações do evento prometem agradar a todos os públicos, e vão reunir barracas de artesanato e opções gastronômicas deliciosas. Além disso, haverá apresentações musicais com coral e sorteio de brindes, para tornar a experiência do público ainda melhor.

O prefeito Lucas Sia (PSD) diz que a iniciativa é uma oportunidade para apoiar os comerciantes locais e valorizar a economia nogueirense. “Vamos celebrar o espírito natalino e curtir, juntos, essa temporada de festas”, exclama.

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO DE NATAL COMPLETA

3ª Feira do Pastel

07 de dezembro

07h às 23h

Av. Fernando Arens (ao lado do palco)

Feira Natalina

08 e 09 de dezembro

9h às 18h

Av. Fernando Arens (em frente à antiga Biblioteca)

Cantata de Natal

09 de dezembro

19h

Praça da Fonte / Coreto

Carreata gospel (em comemoração ao Dia da Bíblia)

Realização: Comean (Conselho de Ministros Evangélicos)

10 de dezembro

A partir das 10h30

Avenida XV de Novembro/ diversos bairros da cidade

Cultura Rock Especial

14 de dezembro

A partir das 20h

Praça da Fonte / Coreto

2ª edição do Bíblia na Praça

Realização: Comean (Conselho de Ministros Evangélicos)

Shows musicais com a Banda Kadoshi, cantora Talita Martins e igrejas locais

15 de dezembro

A partir das 20h

Praça da Fonte / Coreto

Show com a dupla João Vitor & Samuel

16 de dezembro

A partir das 20h

Praça da Fonte / Coreto

Telão de clipes anos 80 / DJ Falcone

16 de dezembro

A partir das 21h30

Praça da Fonte / Coreto

Festa de Natal para famílias vulneráveis

17 de dezembro

9h às 15h

Praça CEU as Artes

Show com o grupo Samba Brazucas

17 de dezembro

A partir das 20h

Praça da Fonte / Coreto

Show musical

18 de dezembro

A partir das 20h

Praça da Fonte / Coreto

Concerto Orquestra Sinfônica Jovem feat. Derico feat. Paulo Ricardo

19 de dezembro

A partir das 20h

Praça da Fonte / Coreto

Despedida do Papai Noel

22 de dezembro

19h às 21h

Réplica da Estação

Virada de ano / Réveillon

Show com Paloma Custódio

31 de dezembro

A partir das 22h

Praça da Fonte / Coreto