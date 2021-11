FEIRA NOTURNA DE ESTIVA GERBI acontece em dezembro

A Feira Noturna Gastronômica será na Praça Central Comendador Lourenço Gerbi

A Feira Noturna Gastronômica do interior paulista está voltando. De acordo com as redes sociais da Prefeitura, o evento terá início no dia 01 de dezembro, a partir da 18h00, na Praça Central Comendador Lourenço Gerbi, na Rua Augustinho de Colli, n° 15 – Centro.

Confira a agenda de atrções da feira:

01/12 – Banda Sem Parar 08/12 – Banda Rock Village 15/12 – Banda Davlu’s 22/12 – Banda XNU 29/12 – Gui Custódio e Banda

De acordo com a prefeitura e os patrocinadores, todos so protocolos sanitários serão seguidos durante os acontecimentos dos eventos.