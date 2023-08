FEIRA NOTURNA DE JAGUARIÚNA TERÁ SHOW DE THOMAS MACENA NESTA QUARTA

A Feira Noturna de Jaguariúna desta quarta-feira, dia 30 de agosto, terá a apresentação do cantor Thomas Macena, que apresenta o melhor do pagode. Organizado pela Prefeitura de Jaguariúna, por meio da Secretaria Municipal de Turismo e Cultura, o evento acontece das 17h às 22h, no Parque Santa Maria, com entrada gratuita.

Além de ouvir boa música, os visitantes também podem se deliciar nas barracas de pastel, lanches, sorvete na chapa, acarajé, bolo caseiro, tapioca, entre muitas outras comidas típicas e bebidas.

A feira também conta com comerciantes de frutas, verduras, ovos, artesanato, flores, entre outros produtos.