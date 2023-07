Feirão oferece crédito e mais de 400 vagas de emprego nesta quinta-feira

Evento, que faz parte das comemorações do aniversário de Campinas, será realizado no Paço Municipal, a partir das 9h

A Prefeitura de Campinas realiza o Feirão de Oportunidades nesta quinta-feira, 13 de julho, no Paço Municipal. No evento, cinco instituições financeiras vão oferecer crédito para empreendedores com juros mais atrativos. Já para quem busca emprego com carteira assinada, o Centro Público de Apoio ao Trabalhador de Campinas (CPAT) vai oferecer mais de 400 vagas de emprego.

O Feirão, que faz parte das ações de comemoração dos 249 anos de Campinas, é uma ação do Programa de Ativação Econômica e Social (Paes), por meio do Programa Recomeça, iniciativa que oferece empréstimos com juros abaixo do praticado pelo mercado. O evento é realizado pelas secretarias municipais de Desenvolvimento Econômico, Tecnologia e Inovação e a de Trabalho e Renda.

Participam do Feirão, o Sebrae e o Sistema de Cooperativas Financeiras (Sicoob), Credimogiana, Crediguaçu, Crediceripa, Paulista e 4434.

A secretária de Desenvolvimento Econômico, Tecnologia e Inovação, Adriana Flosi, explica a importância de aproximar esses serviços da população. “Fizemos o Feirão Recomeça, em abril, que atraiu cerca de mil pequenos empresários em busca de crédito mais acessível. Agora, eles terão mais uma oportunidade, o que contribui com o desenvolvimento da nossa cidade”, afirma.

A cerimônia de abertura do evento terá início às 9h, com a participação do prefeito de Campinas, Dário Saadi.

VemSer

Durante o Feirão, também será realizada mais uma edição do VemSer, iniciativa da Secretaria Municipal de Trabalho e Renda que, em parceria com a Associação Comercial e Industrial de Campinas (Acic), vai oferecer mais de 400 vagas de emprego, cursos gratuitos de qualificação profissional e cadastro de trabalhadores no Sistema Nacional do Emprego (SINE).

Entre as oportunidades de emprego, há vagas para auxiliar de manutenção elétrica, técnico eletrônico, operador de telemarketing, vendedor, estágio em contabilidade, entre outras.

Esta será a quinta edição do VemSer, que já foi realizado em 2022 em escolas do Jardim Santana e Parque Vista Alegre, e, neste ano, no Paço Municipal de Campinas e no Ceprocamp do Distrito do Ouro Verde. O objetivo é ampliar o acesso da população aos serviços do CPAT e promover uma atenção integral aos trabalhadores com serviços diversificados.

Serviço

Feirão de Oportunidades

Data: 13 de julho (quinta-feira)

Horário: das 9h às 17h

Local: Prefeitura de Campinas (Paço Municipal)

Endereço: avenida Anchieta, nº 200, no Centro de Campinas